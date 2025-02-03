Аномалиям конец: стал известен прогноз погоды в Подмосковье на неделю

Небольшое похолодание и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье после аномально теплой погоды в конце января. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, 4 февраля, по прогнозу эксперта, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.

«Температура в столице ночью -4…-2, днем -1…+1. В Подмосковье ночью -7…-2, днем -4…+1. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду. Местами гололедица», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В среду сохранится облачность и небольшой снег. Температура в ночное время в Москве составит -5…-3 градуса.

«Днем -1…+1. А регионе ночью -7…-2, а днем -4…+1. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Местами также гололедица», — добавил Ильин.

Четверг также ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.

«В Москве ночью -5…-3, днем -1…+1. В Подмосковье ночью -7…-2, днем -4…+1. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Гололедица сохранится», — отметил синоптик.

В последний рабочий день недели, по прогнозу эксперта, переменная облачность и без осадков. Температура ночью опустится до -8…-3 градусов, днем -6…-1. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду», — заключил Ильин.

Ранее синоптик рассказал о погоде на весь февраль.