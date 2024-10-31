Как вырастить помидоры на балконе зимой: советы садовода

Не всем по душе ухаживать за большим огородом, а кто-то просто не имеет возможности приобрести себе землю за городом для рассады. Однако при желании выращивать свои овощи в домашних условиях зимой тоже можно. Садовод Надежда Кашнова раскрыла секреты удачного урожая помидоров на балконе.

Она отметила, что не все виды семян подойдут для роста в таких условиях. Необходимо брать самоопыляемые сорта.

«Это могут быть «Сибирские скороспелые», «Бейби», «Горшечный желтый», «Десперадо», «Комнатный сюрприз», «Красная шапочка», «Пиноккио» и «Ямал». Эти сорта отлично подходят для балконного выращивания из-за своего небольшого размера», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также не менее важно проверять сроки годности семян, которые всегда указаны на фабричных упаковках, продолжила она.

«Можно и дома проверить семена. Для этого необходимо положить их в воду. Те, что всплывут, пустые, в них нет семени — только оболочка», — добавила Кашнова.

Эксперт подчеркнула, что для хорошего урожая на балконе необходима и специальная лампа, но свет не должен быть включен постоянно.

«Многие считают, что лампа должна работать 24 часа в сутки, но достаточно 16 часов. Растениям тоже нужно спать. Конечно, балкон должен быть утепленным, а помидоры низкорослыми, потому что высокие сорта просто не поместятся в высоту», — заключила садовод.

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