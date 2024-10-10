Когда сажать тюльпаны по лунному календарю: садовод назвала даты в октябре и ноябре

Использование лунного календаря в процессе высадки растений для садоводов уже не новшество. Кто-то не считает это необходимостью, а кто-то руководствуется исключительно фазами луны. О том, когда в ноябре можно и нельзя сажать тюльпаны, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

Она отметила, что по лунному календарю 2024 года идеальным периодом для посадки тюльпанов считались первые и последние дни убывающей луны.

«Именно тогда корневая система и листки будут активно расти. Это положительно скажется и на цветении. В октябре лучше всего высаживать тюльпаны 18, 19, 22, 23, 27 или 28 числа», — поделилась садовод с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Запрещенными для рассады в октябре, по словам эксперта, считаются даты 12, 13 и 17 октября.

«В ноябре, согласно лунному календарю, сажать цветы можно 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 или 30 числа. Посадку лучше на затягивать, так как луковицы должны успеть укорениться до того, как промерзнет грунт. Необходимо около 35-45 дней для того, чтобы их корневища начали развиваться», — продолжила она.

Нежелательными для посадки в ноябре считаются 1, 8, 9 и 16 числа.

«Не забывайте, что использовать лунный календарь вовсе необязательно, так как многое зависит не только от сроков посадки, но и от региона или погодных условий, а также от правильности высадки», — заключила садовод.

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