Как защитить ребенка от ОРВИ в школе

Дети особенно восприимчивы к инфекционным сезонным заболеваниям, поэтому в учебных заведениях они распространяются очень быстро. Как защитить своего ребенка от простуды, подхваченной в школе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-педиатр Рамил Шахвеледов.

Он подчеркнул, что важно учить ребенка мыть руки с мылом, особенно после контакта с другими людьми, перед едой и после посещения туалета.

«Необходимо носить с собой антисептические средства для рук и использовать их, когда нет доступа к мылу и воде. Научите ребенка не трогать лицо, особенно глаза, нос и рот, чтобы избежать заражения. Рекомендуйте держаться на расстоянии от больных детей и избегать близкого контакта с ними», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Стоит научить ребенка прикрывать рот и нос локтем или одноразовым платком, чтобы предотвратить распространение вирусов, продолжил эксперт.

«Обеспечьте ребенка сбалансированным питанием, достаточным количеством витаминов и минералов, а также регулярными физическими упражнениями. Следите за календарем прививок и своевременно вакцинируйте ребенка против гриппа. Регулярно необходимо убирать и дезинфицировать поверхности в классе, особенно те, к которым часто прикасаются», — добавил Шахвеледов.

Классы, по словам педиатра, должны регулярно проветриваться, чтобы поддерживать свежий воздух. По возможности, необходимо избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ или гриппа. Следуя этим рекомендациям, можно снизить риск заражения ребенка ОРВИ и гриппом в осенний период.

Ранее терапевт Шмелева назвала продукты, содержащие необходимые осенью витамины.