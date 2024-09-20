Спастись от ОРВИ — просто и вкусно: топ продуктов, с помощью которых вы не будете болеть осенью

Осень предвещает резкие перепады температуры, уменьшение солнечного света и сырость, и именно в этот период наш организм больше всего подвержен обострениям хронических заболеваний и простудам. Кроме того, активизируются сезонные ОРВИ и гриппы. Какие продукты при постоянном употреблении могут от них защитить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской больницы Яна Шмелева.

Чтобы обезопасить себя от сезонных инфекций, по словам эксперта, важно употреблять в пищу продукты, в которых будет достаточное количество витаминов и микроэлементов, так как они помогают бороться организму с вирусами и в целом повышают его способность сопротивляться вредоносным воздействиям.

«Стоит отметить, что нет какого-то одного конкретного продукта, который обязательно стоит есть только осенью. Важнее то, какие витамины в принципе в дефиците у нас в осенний период, и надо стараться употреблять продукты с их содержанием. Конечно, самый такой основной — это витамин С, так как он стимулирует способность иммунных клеток уничтожать вирусы и бактерии», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Шмелева напомнила, что витамин С разрушается при нагревании, заморозке и консервировании. Его источниками служат не только цитрусовые, но также киви, манго, чеснок, щавель, петрушка, капуста, перец и шиповник.

Также, продолжила она, в отсутствии солнечного света необходим витамин D. Он играет важную роль в синтезе костной ткани и регулирует работу врожденного иммунитета.

«Главный источник витамина D — это солнечный свет. Поэтому в осенний период требуется дополнительное употребление продуктов, в которых он содержится. Это рыба, молочные продукты, яичные желтки. Также осенью необходим витамин А, так как он поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, которые являются первыми защитниками, барьерами против проникновения инфекции», — пояснила терапевт.

Витамин А содержится в картофеле, моркови, шпинате и тыкве. Также, по словам Шмелевой, необходимы витамины В6 и Е.

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