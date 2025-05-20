Камни в почках и вред костям: чем опасен черный чай и кому его пить нельзя

Международный день чая ежегодно отмечается 21 мая. Несмотря на пользу, которую он приносит организму, некоторым людям не стоит злоупотреблять напитком. Например, употребление чая в холодном виде грозит образованием камней в мочевом пузыре и почках. Кому и чем еще опасен чай — интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

Польза

По словам врача, некоторые люди действительно отказываются от чая, поскольку считают, что он наносит больше вреда, а пользы от него нет.

«Перед тем как говорить о полезных и вредных свойствах черного чая, следует особое внимание уделить его составу. Черный чай включает в себя витамины В1 и В2. Первый поддерживает организм в тонусе, а второй оказывает помощь в синтезе гемоглобина, что позволяет кожным покровам и слизистым оболочкам находиться в здоровом состоянии», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также в черном чае находится витамин С, однако большое количество витамина разрушается во время обработки, отметила врач.

«В составе есть и аминокислоты. Эти компоненты замедляют процесс старения и благоприятно влияют на метаболизм. В нем есть каротин, витамины В9, В12, кофеин, железо, магний и цинк. Среди полезных свойств следует отметить и то, что этот напиток снимает боль и спазмы, обладает бодрящим эффектом, дает энергию и способствует улучшению работы мозга, его активности и улучшает работу почек», — добавила Шмелева.

Вред

Если употреблять черный чай часто, он наносит вред костям и зубам, поскольку содержащийся в чае фтор приносит пользу только при умеренном употреблении, продолжила эксперт.

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«Чтобы избежать негативных последствий, нужно пить некрепкий чай. Кроме того, именно черный чай нельзя пить перед сном при неврозе в стадии обострения, ведь в нем присутствует высокая концентрация кофеина, что является причиной повышенной возбудимости, либо добавлять в чай молоко или мед», — отметила врач.

Также не рекомендуется употреблять черный чай людям с анемией, потому что содержащийся в чае кофеин и танины не позволяют железу усваиваться.

«Оба вида чая способствуют вымыванию из организма кальция и магния, а при употреблении этих напитков в холодном виде есть риск нанести вред мочевому пузырю и почкам, так как велика вероятность образования камней. Также горячий чай не стоит пить при повышенной температуре тела, так как он усугубит состояние», — подчеркнула Шмелева.

Не стоит заваривать черный чай заранее и пить его на следующий день, так как все витамины и полезные вещества уничтожаются, предупредила эксперт.

«Вместо пользы напиток приносит только вред, ведь в нем начинают активно размножаться разные бактерии. И никогда не стоит запивать лекарства чаем, особенно это касается препаратов, содержащих поливитамины. Это лекарство будет плохо усваиваться, что ухудшает работу почек», — заключила врач.

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