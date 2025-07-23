Киев в панике и переводит стрелки на Москву: в России боятся новой волны мобилизации — возможна ли она осенью 2025 года

Разговоры о повторной мобилизации в России вновь зазвучали в интернет-пространстве. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, есть ли реальные предпосылки для проведения новой волны мобилизации в рамках осеннего призыва или в Сети просто поднимают панику.

Как отметил политолог Светов, такие темы раскручиваются украинской стороной для отвлечения от собственных проблем.

«Предпосылок к новой волне мобилизации нет. Это раскручивается украинцами, их ЦИПсО раскручивает эту тему вовсю. На Украине большие проблемы с мобилизацией, с желающими воевать, с бегством людей из страны. Чтобы отвлечь внимание людей, они регулярно вбрасывают разговоры о том, что Россия готовится к мобилизации», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснял уровень готовность российской армии.

«Медведев приводил цифры, сколько людей добровольцами идет на войну, какой призыв для того, чтобы тыл гарантировать. Я полагаю, что этого не будет в ближайшее время», — сказал он.

Фото: [ сommons.wikimedia/The White House ]

При этом Светов отметил, что сейчас боевые действия происходят в плоскости технологий: в частности, военные с каждой из сторон применяют беспилотники. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» также назвал маловероятным проведение мобилизации осенью 2025 года.

«Я думаю, это маловероятно.На мой взгляд, пока есть возможность обходиться теми силами, которые есть. В частности, контрактниками и добровольцами», — сказал эксперт.

Как подчеркнул Дандыкин, несмотря на некоторые сложности в рамках спецоперации, мобилизационный состав продолжает пополняться добровольцами.

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