Трамп угрожает новым ударами, но Иран смеется: ядерная программа Тегерана оказалась готова к ответному ходу

Конфликт США и Ирана до сих пор остается открытым в мировой повестке, стороны по сей день обмениваются противоречивыми заявлениями, а Белый дом и вовсе намерен нанести новый удар. Судя по всему, американцы все же признают факт сохранения ядерной программы в Иране. Что на самом деле происходит между Вашингтоном и Тегераном, кто в этом виноват — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Война с первого срока Трампа

С момента выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году по инициативе президента Дональда Трампа (на тот момент его первый срок) отношения Вашингтона и Тегерана прошли путь от напряженной дипломатии до открытых военных провокаций.

По данным Госдепартамента США, 8 мая 2018 года Трамп официально объявил о выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году при администрации Барака Обамы. Он обвинил Иран в финансировании терроризма и разработке баллистических ракет, несмотря на соблюдение условий СВПД, что подтверждали в МАГАТЭ.

После выхода из сделки США восстановили и ужесточили экономические санкции. Под них попали: нефтяной сектор, банковская система, судостроение и авиапромышленность Ирана. По данным Bloomberg, к 2020 году экспорт нефти из Ирана сократился на 80%, национальная валюта риал рухнула, а уровень инфляции превысил 50%. Вашингтон пытался добиться от Ирана повторных переговоров на более жестких условиях, но Тегеран отказался.

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Вашингтон заставил Тегеран обогащать уран

3 января 2020 года в Багдаде американский дрон по приказу Трампа ликвидировал генерала Касема Сулеймани — одного из самых влиятельных военных в Иране. По данным Пентагона, Сулеймани якобы планировал атаки на американские объекты. Ответом стал ракетный обстрел двух американских баз в Ираке. Хотя погибших не было, по информации CNN, более 100 солдат получили сотрясения. Этот инцидент стал самой серьезной военной конфронтацией между странами с момента Исламской революции 1979 года.

К концу первого срока Трампа дипломатические каналы были практически заморожены. По данным МАГАТЭ на начало 2021 года, Иран начал обогащать уран до 20%, а позже и до 60% — уровень, близкий к порогу создания ядерного оружия. В это же время Тегеран ограничил доступ международных инспекторов к своим объектам.

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Израиль поддержал Трампа

По состоянию на середину 2025 года, отношения между США и Ираном по-прежнему остаются крайне напряженными. По данным МАГАТЭ, Иран сохраняет резервы урана, обогащенного до 60%, и продолжает работу над передовыми центрифугами.

В связи с этим один из вечных противников иранской политики — Израиль — решил начать масштабную военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Тель-Авив обвинил Тегеран в создании секретной ядерной программы. Удары израильских ВВС пришлись по ключевым ядерным объектам, командным пунктам, авиабазам, а также по известным физикам-ядерщикам. В ответ Иран отверг обвинения и начал контрнаступление, атаковав военные объекты противника. Боевые действия продолжались почти две недели, сопровождаясь взаимными ударами, которые сопровождались ростом напряженности во всем регионе.

На 12-й день конфликта в него вмешались США: в ночь на 22 июня американские военные нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Дональд Трамп заявил, что все эти объекты были полностью уничтожены и не подлежат восстановлению. В ответ вечером 23 июня Иран атаковал американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре, предварительно уведомив Вашингтон о своих действиях через дипломатические каналы; пострадавших не было. Уже в ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль достигли договоренности о прекращении огня.

Несмотря на относительное перемирие, конфликт до сих пор витает в воздухе: 22 июля министр иностранных дел Исламской республики Аббас Арагчи заявил, что ядерные объекты Ирана были серьезно повреждены в результате ракетных ударов США, но Тегеран намерен продолжить работы по обогащению урана после их восстановления, передает The New York Post.

В свою очередь Трамп в соцсети Truth Social ответил иранскому главе МИД, заявив, что американские военные нанесут повторные удары по иранским ядерным объектам в случае необходимости. Как заверил политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такое заявление американского лидера лишь подтверждает факт сохранения ядерной программы в Иране.

«Бутафорская история с уничтожением иранской ядерной программы это больше пиар, чем нормальная физика процесса, американцы ничего особо не разрушили, а если и разрушили, то уже все было спрятано и эвакуировано», — сказал эксперт.

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И сейчас действия американского лидера говорят об одном — желание скрыть правду о ядерной программе Ирана, которая до сих пор действительна, считает политолог. При этом угрозы Трампа в отношении Тегерана уже не имеют того веса, как было раньше.

«Трамп делает пропагандистское и угрожающее заявление о том, что он готов добить ситуацию. Понятно, что ему этого очень не хочется, потому что он сам подписывается над мыслью: „Зачем ты будешь еще бомбить, если ты уже все разбомбил?“», — пояснил эксперт.

Несмотря на попытки США уничтожить ядерный потенциал Ирана, у них этого сделать не получится, выразил мнение специалист.

«Сколько бы Трамп заявлений не делал, он с 99% вероятностью не сможет решить вопрос по поводу создания управляемой ядерной программы Ирана. Он это может сделать, только развернув полномасштабную войну. Трамп пойти на это не может, потому что ему нужна Нобелевская премия мира», — заключил Маркелов.

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