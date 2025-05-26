Китай готовит десант и авиацию: возможен ли военный конфликт между КНР и Тайванем

На данный момент нет реальных предпосылок для начала военного конфликта между Китаем и Тайванем. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Китай готовит десант и авиацию, а также развернул РСЗО, способные поразить любую точку Тайваня, что дает возможность «перейти к блокаде за несколько часов». Однако эксперт Маркелов уверен, что подобный сценарий на текущий момент невозможен.

«Сейчас китайско-тайваньский конфликт находится в управляемой фазе, пока мозги политиков побеждают эмоции. Тайвань с точки зрения географии — точка наиболее потенциального конфликта Китая и США», — отметил политолог.

Как заверил эксперт, Китай давно бы объединился с островом из-за собственной силы, однако тесные отношения США и Тайваня не позволяют этого сделать.

«Китаю достаточно просто чихнуть и не будет никакого Тайваня. Китай себя сдерживает, потому что за спиной у Тайваня стоят американцы. Китайцам этого не хочется, а американцы понимают некие обиды Китая. Пока что это тихий политический сговор, пока всех более-менее все устраивает, пока нет поводов это дело жестко обострять», — считает Маркелов.

По словам специалиста, США нужен Тайвань для балансировки сил в Азии, а также для поддержания напряжения и конфликтности в регионе.

«То, что Китай постоянно будет создавать угрозы, — это нормальный политический инструмент. Все-таки Китай — мировая ядерная держава, а Тайвань — полупроводниковая держава, поэтому ничего там нет, кроме американского бизнеса», — выразил мнение эксперт.

Китайско-тайваньский конфликт, считает политолог, можно записать в серию вечных на основе взаимных претензий по разным вопросам.

«Думаю, что азиатская мудрость сработает. Это конфликт из серии вечных, в основе множество факторов, которые между собой не пересекаются: история, нынешняя ситуация и экономика. То есть исторически, Китай имеет претензии на Тайвань. Это было политическое разделение, появление Тайваня как противовес континентальному Китаю. А есть экономическая история, сейчас она не пересекается с базовой историей, потому что на Тайване сработали огромные инвестиции США и теперь 80% острова работает на Америку», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что РФ и Китай научились обнаруживать самолеты-невидимки США.