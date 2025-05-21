На Западе заявили, что РФ и Китай научились обнаруживать самолеты-невидимки США

Россия и Китай выпускают радиолокационные станции, которые в состоянии обнаруживать различные самолеты, построенные по так называемой стелс-схеме, в том числе и истребители F-35. Об этом сообщил журнал The National Interest.

Издание напомнило, что еще в 1999 году в небе над Югославией был сбит штурмовик F-117 Nighthawk, который относился к классу самолетов-невидимок. Это удалось сделать с помощью устаревшего ракетного комплекса, выпущенного еще в СССР. С тех пор предприняты усилия, чтобы эффективно обнаруживать авиацию, которая считается малозаметной для радаров. С этой целью, учитывая полученный опыт, разрабатывались радары, работающие на ультракоротких волнах.

«На этих частотах размер самолета близок к длине волны, что вызывает явление резонанса. Другими словами, российские комплексы теоретически могли бы обнаружить F-35», — указал автор статьи.

В частности, на подобное, по его мнению, способны российские комплексы «Небо-М» и «Резонанс-Н». Журналист добавил, что в Китае также ведут такие же разработки, и также теоретически в состоянии засекать истребители F-35, которые являются новейшими для США.

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