Китайский маркетплейс Poizon заработал в России: фейк или правда — почему пользователи не могут ничего заказать

Крупный китайский маркетплейс Poizon заработал в РФ. Об этом сообщили владельцы «единственного официального канала Poizon в России». Однако покупатели не могут ничего заказать на сайте — в этом корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» убедился лично.

Ошибка 404

Телеграм-канал POIZON, который позиционирует себя как единственного официального представителя китайского маркетплейса в РФ, сообщил о запуске российского приложения магазина с возможностью скачивания через AppStore, Google Play или RuStore. Параллельно новость в своем телеграм-канале разместил и «региональный директор Poizon» Дмитрий Селихов. Корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» не удалось найти маркетплейс на платформе от Apple.

Поисковые системы по запросу «Poizon» выдают страницы как с международным доменом (.com), так и с национальным (.ru). Однако русский сайт не открывается, указывая на ошибку 404 (страница не найдена). Примечательно, что страница с другим доменом загружается. Но заказать товары с маркетплейса россияне не могут, так как магазин работает исключительно на внутренний китайский рынок и не осуществляет официальную доставку в РФ.

Фото: [ скриншот ]

Появившийся в России сайт обещает доставку товаров через партнеров в течение 15-22 дней для Центрального и Северо-Западного округов и за 17-26 дней для других. Ранее заказать товары можно было только через партнеров сервиса в РФ, среди которых Ozon и Cdek.Shopping.

Фейк или правда

Пользователи соцсетей усомнились в достоверности запущенного в России Poizon. И на это есть ряд причин. Оповестивший о запуске приложения в РФ предприниматель Дмитрий Селихов, которого в Сети называют «региональным директором Poizon», не числится как официальный представитель компании, утверждает ряд СМИ. Но Селихов значится «региональным директором Poizon» на сайте форумов Retail TECH.net и Upgrade Retail.

При этом издание Shopper’s со ссылкой на свои источники подтвердило, что Poizon начал поставки в Россию. Сайт с российским доменом был зарегистрирован в феврале на Pro New World (Hong Kong) Limited, однако связь компании с Shanghai Shizhuang Information Technology — китайскими владельцами маркета — найти не удалось. По данным источника издания, «знакомого с планами Poizon», платформа в России зарегистрирована на другую компанию с целью избежать возможные санкции. Утверждается, что из-за этого сайт также имеет другой домен.

Представители российского маркетплейса Ozon заявили Shopper’s, что продолжают сотрудничать с Poizon, и отказались от комментариев по поводу выхода магазина на отечественный рынок. Компания Cdek.Shopping сообщила, что появление маркета в РФ не отразится на сервисе.

Среди причин, заставляющих пользователей сомневаться в подлинности российского сайта Poizon, не только отсутствие его связи с материнской компанией. Те, кто все-таки смог зайти на зависающий сайт, отметили суженный ассортимент товаров и завышенные цены по сравнению с китайским маркетплейсом.

Фото: [ freepik.com ]

Несмотря на все доводы в пользу «российского Poizon» и против него, официально китайский магазин не объявлял о выходе на рынок в РФ. При этом издание Shopper’s, первое написавшее о запуске маркетплейса в стране, заявляет об уверенности «в своих источниках».

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