Новинка российского автопрома: кроссовер Lada Azimut впервые представили на ПМЭФ-2025 — цена, характеристики и дизайн

В среду, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме автопроизводитель «АвтоВАЗ» официально показал свою новинку — кроссовер Lada Azimut. Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил новинку российского автопрома.

Передовые опции

Как отметили в пресс-службе компании Lada, дизайн нового кроссовера выполнен в актуальном современном стиле, который подчеркивает динамичность автомобиля и вызывает ощущение уверенности и безопасности. Эксперт Моржаретто согласился с этим заявлением, подчеркнув, что обещанные компанией опции стали передовыми для российского автомобиля.

«Дизайн у машины очень интересный и современный, опции обещаны все передовые. Набор из трех возможных двигателей и двух коробок — это хорошо», — пояснил эксперт.

Фото: [ проектное решение ]

Однако о будущем автомобиля на рынке пока трудно говорить, заверил специалист.

«В сегменте переднеприводных кроссоверов очень серьезная конкуренция. Там порядка двух десятков китайских моделей», — заявил автоэксперт.

Говоря о возможной цене автомобиля, специалист подчеркнул, что лучшая цена для него от 1,9 до 2,5 млн рублей.

«Тогда продажи пойдут хорошо. В этом году Lada Iskra пойдет в продажу, в следующем году — Azimut. Давно"АвтоВАЗ" не радовал новинками, и это здорово», — заключил Моржаретто.

Дизайн и платформа

Как отметили в пресс-службе Lada, гармоничные пропорции и стремительный внешний вид достигаются благодаря высоко поднятой линии капота, 18-дюймовым колесным дискам, выразительным вертикальным объемам передней и задней части, диагональным элементам в экстерьере, плавной линии крыши и эффектному наклону заднего стекла со стойками.

В компании отметили, что для Lada Azimut было разработано почти тысяча оригинальных узлов и деталей — в общей сложности 996 новых и улучшенных компонентов. Среди них кузовные панели, светотехника, элементы интерьера, а также новая задняя подвеска.

Фото: [ проектное решение ]

Серийный выпуск Lada Azimut планируется начать в 2026 году. На старте модель будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра с мощностью 120 и 132 лошадиные силы, соответственно. Трансмиссии представлены шестиступенчатой механической коробкой и вариатором. В перспективе кроссовер дополнит новый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, который будет сочетаться с классической автоматической коробкой передач.

Ранее стало известно, что на отечественном авторынке отмечен рост интереса к универсалам и хетчбэкам.