Когда рождаются люди, склонные к алкоголизму и курению

В нумерологии считается, что каждая дата рождения несет в себе уникальные энергетические вибрации, которые могут оказывать влияние на жизненные тенденции и склонности человека. В какие дни родились люди, склонные к алкоголизму и другим вредным привычкам, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

По ее словам, люди, рожденные 5, 14 и 23 числа любого месяца находятся под влиянием числа «5», у которого характерны жажда новых ощущений, потребность в свободе и склонность к переменам.

«Это может толкать на поиски постоянной стимуляции, включая и менее здоровые способы достижения этой цели. Также важны дни, которые сокращаются до числа «7», такие как 7, 16 и 25. Число «7» ассоциируется с глубоким внутренним миром, интроспекцией и поиском истины, но может также приводить к изоляции и внутреннему беспокойству, что иногда служит искушением обратиться к алкоголю или вредным привычкам в поисках покоя или ответов», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавила, что числа, имеющие связь с цифрой «3», также известны своей экспрессивностью.

«Выявление таких дат нумерологами, конечно, не означает, что люди, рожденные в эти дни, обречены на трудности с зависимостями. Это всего лишь возможность взглянуть на потенциальные вызовы и напоминание о необходимости осознания своих склонностей, чтобы вести здоровую и гармоничную жизнь», — заключила Алексеева.

Ранее эзотерик назвала топ-5 самых мстительных знаков зодиака.