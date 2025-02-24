Когда в 2025 году празднуется Масленица: история, традиции и обряды праздника

Масленичная неделя, или Масленица — это старинный славянский праздник, который отмечается накануне Великого поста и любим россиянами всех возрастов. В этом году Масленица выпадает на период с 24 февраля по 2 марта. Подробнее об истории праздника, традициях и обрядах, которые делали в это время — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

Масленица имеет глубокие исторические корни, которые уходят в языческие времена и связаны с проводами зимы и встречей весны. Традиционно Масленица длится целую неделю. Праздник начинается в понедельник и продолжается до воскресенья. Кроме того, каждый день Масленицы имеет собственное значение. Например, понедельник называется «встреча», он символизирует начало весны и обычно посвящается приготовлению блинов.

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Вторник — «заигрыши», когда принято развлекаться и веселиться, для чего устраиваются народные гулянья. Среда — «лавровая», день, когда женская половина семьи приглашает своих сватов, в этот день даже возможны первые заготовки к предстоящим свадьбам. Четверг — «разгуляй», это время активного веселья: катания на санях, коньках, гуляний и других развлечений. Пятница называется «тещины вечерки», когда зятья визитируют своих невесток и тещу. Суббота — это «золовкины посиделки», когда невестки собираются вместе, чтобы поздравить друг друга. Воскресенье завершается ярким праздником, когда прощаются с зимой и сжигают чучело Масленицы.

Традиции и обряды

Главной традицией праздника является приготовление блинов. Они символизируют солнце и пекутся в больших количествах. Многие семьи готовят их по особенным рецептам, традиционным для своего рода. Также к традициям праздника относятся: катание на санях, кулачные бои, песни, пляски и театрализованные представления. Многие из этих традиций происходят от древних языческих обрядов, связанных с природными циклами и сменой времен года.

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Важным обрядом на Масленицу являются «проводы зимы». Этот обряд включает в себя сжигание чучела, которое часто делается из соломы и старой одежды. Это символическое действие означает прощание с холодом и встречу весеннего тепла. Для многих семей значимой традицией считаются общие посиделки. Люди ходят друг к другу в гости, чтобы провести время вместе и угоститься блинами.

В последний день Масленицы, который называется «Прощеное воскресенье», принято просить прощения у родных и друзей за обиды и недопонимания. Этот обряд символизирует очищение души и готовность к новым начинаниям.

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