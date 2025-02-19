Топ-5 самых чутких знаков зодиака

Знак зодиака напрямую влияет на способность человека сопереживать другим людям, поддерживать их. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила астролог Агата Звездная, перечислив топ-5 самых чутких представителей гороскопа.

Рейтинг возглавляют Раки. Они очень привязаны к своим близким, готовы выслушать и поддержать в трудную минуту.

Второе место среди самых чутких знаков зодиака занимает загадочный Скорпион. Тонкая интуиция позволяет ему чувствовать настроение окружающих. Эмоциональная восприимчивость отличает Рыб. Они обладают уникальной способностью впитывать чувства других людей, из-за чего иногда ощущают непрерывные колебания эмоционального фона вокруг себя, отметила Звездная.

Чужие эмоции способен распознать Телец. Представители этого знака зодиака всегда стремятся создать устойчивые и гармоничные связи в кругу семьи, друзей и на работе, добавила астролог. Замыкают рейтинг Девы, они могут проявлять свою чувствительность через поддержку и готовность прийти на помощь, заключила эзотерик.

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