Кого вспоминает православная церковь 26 апреля: народные приметы, поверья и запреты

Православная церковь 26 апреля чтит память мученицы Фомаиды Александрийской. В народе ее называют Фомаида Медуница. Подробнее о запретах и поверьях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Фомаида Александрийская — христианская мученица, жившая в 3-м веке в Александрии, Египет. Фомаида была юной девой необычайной красоты. В возрасте 15 лет она была насильственно убита своим свекром, который воспылал к ней похотью и не смог добиться взаимности. По легенде, перед лицом грязных домогательств Фомаида предпочла смерть нарушению целомудрия и, защищаясь, плюнула в лицо преследователю. Ослепленный яростью, он зарубил ее мечом.

Почитание Фомаиды как мученицы началось вскоре после ее смерти. Христиане верили, что ее кровь, пролитая за веру и чистоту, обладает чудотворной силой. Могила Фомаиды стала местом паломничества, где верующие просили об исцелении от болезней, особенно глазных, и о защите от козней соблазнителей. Верующие молятся святой об укреплении в вере, о защите от искушений и о даровании благоразумия в сложных жизненных ситуациях.

В этот день принято посещать храмы, молиться святой и не надевать черную одежду. Кроме того, согласно приметам, лучше не отправляться в дальний путь и не ругаться с супругом.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Кукушка кричит громко и протяжно — приближаются теплые дни;

Если атмосферное давление в течение одного-двух дней то возрастает, то падает, клев рыбы ухудшается или совсем прекращается;

В полнолуние весной рыбы берет насадки преимущественно на утренней заре;

Лучшие уловы окуня и щуки при новолунии и минимальной фазе луны, а худшие — при полумесяце;

На Фомаиду зеленеет малина;

Если везде распустились золотисто-желтые первоцветы — значит, придут по-настоящему теплые дни;

Лучше не отправляться в дальний путь, так как в дороге могут возникнуть неприятности;

Нельзя надевать черную одежду, чтобы не навредить здоровью;

Супругам нельзя ругаться и выяснять отношения, так как отношения могут разладиться надолго.

Именины в этот день празднуют: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.

Ранее стало известно, какие ритуалы нужно сделать в новолуние 27 апреля.