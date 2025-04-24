Очиститься и загадать желания: какие ритуалы нужно сделать в новолуние 27 апреля

В апреле новолуние пройдет в знаках Овна и Тельца 27 апреля. Эти знаки создают уникальную астрологическую атмосферу, которую можно использовать для проведения различных практик и ритуалов. Подробнее о том, что нужно успеть сделать в этот день, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

По ее словам, Овен, будучи первым знаком зодиакального круга, символизирует начало, энергию, инициативу и стремление к новым целям.

«Он вдохновляет на действия, подталкивает к начинаниям и помогает проявить лидерские качества. Телец, напротив, связан с землей, стабильностью, материальным обеспечением и ощущением комфорта. Эта комбинация делает новолуние особенно мощным для создания основ для новых проектов, а также для укрепления материального благополучия», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этот день хорошо начинать что-то новое, добавила астролог. Это может быть и запуск новых проектов в работе, и инициативы в личной жизни.

«Овен подталкивает к риску, так что можно подумать о том, чтобы проявить смелость в своих решениях и выйти за рамки привычного. Телец же поможет вам сделать это на более стабильной и надежной основе, что придаст уверенности. Что касается магических обрядов, то новолуние — это время для очищения и подготовки к новым начинаниям. Можно провести ритуал очищения, чтобы избавиться от негативных энергий и старых установок», — продолжила астролог.

Например, зажечь свечу и подумать о том, что хочется оставить в прошлом, а затем представить, как свет свечи очищает ауру и пространство вокруг вас.

«Также можно использовать этот период для загадывания желаний, сфокусировавшись на финансовом благополучии и материальных аспектах, так как Телец обращает на это особое внимание. Напишите на бумаге ваши намерения и желания, положите их под подушку на ночь и просите вселенную помочь вам в их осуществлении», — добавила Астратова.

Дополнительная сила Овна придаст смелости и решительности, что поможет преодолеть преграды, тогда как влияние Тельца обеспечит стабильность и устойчивость к изменениям.

«В этой комбинации вы сможете не только мечтать, но и действовать, делая шаги к своим целям с ясным пониманием, чего именно вы хотите достичь и как это сделать. Таким образом, новолуние в Овне и Тельце — отличное время для новых начинаний, укрепления материального положения и личного роста», — заключила астролог.

Ранее стало известно, когда празднуется Радоница и что нужно сделать в этот день.