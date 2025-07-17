Колумбия покинет НАТО: в какой альянс они могут вступить

Колумбийцы могут стать частью БРИКС, если покинут НАТО. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Сергей Маркелов.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро, выступая на закрытии мероприятий Группы Гааги в Боготе, заявил о намерении прекратить отношения с НАТО. Как отметил политолог Маркелов, есть несколько причин таких действий политика.

«Колумбийцы остаются в панамериканском содружестве, где латинские страны позиционируют себя относительно Северной Америки. Надо посмотреть, нервная ли это реакция Колумбии, или это системная реакция. Если это нервная реакция, то значит Колумбия хочет что-то выторговать от НАТО и получить ништяки с точки зрения безопасности и экономики», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, колумбийцы могут стать частью коллективного Юга в случае реального желания покинуть НАТО.

«Если это системная реакция, то Колумбия смотрит, как себя ведут в Бразилии, Перу и Чили, которые совершенно спокойно смотрят в сторону того же БРИКС и коллективного Юга. Возможно, что Колумбия пойдет и в ту сторону», — выразил мнение политолог.

При этом Колумбия до сих пор остается одной из латиноамериканских экономик, которая очень завязана на американцах, заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что Иран не подпишет ядерную сделку с США и ЕС.