Кому и на сколько проиндексируют пенсию летом 2025 года

Зима и весна 2025 года были богаты на всевозможные выплаты и доплаты, которые получили российские пенсионеры. Лето не станет исключением. Для определенных категорий граждан пенсии будут проиндексированы в два этапа: 1 июня и 1 августа. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что некоторых пенсионеров прибавка к выплатам ждет уже с 1 июня.

«Ее получат те пенсионеры, которым в мае 2025 исполнилось 80 лет. Аналогичные надбавки получат именинники июня и июля, достигшие 80-летнего возраста. Правда, выплаты им будут уже произведены в месяце, следующим за месяцем достижения ими соответствующего возраста. Те, кто отметит свой день рождения в июне, выплаты получат в июле месяце. Июльские юбиляры — в августе», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Надбавка к пенсии, добавила он, будет равна двойной фиксированной выплате к страховой пенсии. Также эксперт напомнила, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 августа составит 8,7 тысячи рублей.

«С 1 августа 2025 года будет пересчитана пенсия всех работающих пенсионеров исходя из суммы накопленных ими в 2024 году индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Правда, максимальный размер прибавки составит всего лишь 437,07 рубля, что равно стоимости три ИПК, соответственно», — продолжила Проданова.

На сегодняшний день лимит на уровне трех ИПК установлен для всех работающих пенсионеров. При этом в расчет не берутся суммы уплаченных работодателем страховых взносов, подчеркнула эксперт.

«На максимальные десять ИПК могут рассчитывать только работники, не достигшие своего пенсионного возраста. Кроме того, с 1 августа пересчитают доплаты к пенсиям, которые получают бывшие летчики и шахтеры. Заметим, что эти выплаты рассчитываются отдельно от основной пенсии и зависят от взносов работодателей, перечисляемых за этих сотрудников в СФР», — отметила экономист.

Все надбавки будут назначены в беззаявительном порядке и выплачены вместе с пенсией. Перерасчет сделают автоматически.

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