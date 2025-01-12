Кому опасно участвовать в крещенских купаниях

После Рождества, верующие ждут еще один церковный праздник, который отмечается 19 января — Крещение Господне. В этот день смелые христиане, согласно традиции, окунаются в ледяной прорубь. Однако для неподготовленного человека следование традиции чревато серьезными последствиями.

Врач-физиотерапевт, реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому не стоит принимать участие в крещенских купаниях, а также предупредила о возможных опасностях.

Она подчеркнула, что больше всего рискуют пациенты с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

«Окунаться в прорубь также противопоказано при большинстве хронических болезней. Кроме того, это не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям — для их организма крещенские купания являются чрезмерной нагрузкой», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также специалист отметила, что перед окунанием в проруби необходима постепенная подготовка организма.

«Заблаговременно начните проводить в домашних условиях процедуры по закаливанию. Например, включите в свой график регулярные контрастные души, увеличивайте длительность воздействия прохладной, но не ледяной, водой. Заведите привычку спать с приоткрытым окном. Это позволит минимизировать возможный вред от внезапного резкого переохлаждения в крещенскую ночь», — добавила Малиновская.

За два часа до купания рекомендуется поесть, а непосредственно перед погружением в прорубь сделать легкую разминку и убедиться, что показатели артериального давления находятся в пределах нормы.

«Сразу после купания нужно насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду и обувь, зайти в помещение и выпить горячий чай. Употреблять перед или после купания алкогольные напитки, а также нырять в прорубь вниз головой категорически запрещается. Также не стоит окунаться в прорубь при любом недомогании или если с момента последнего ОРВИ прошло менее двух недель», — добавила врач.

Также, по ее словам, что купаться в крещенскую ночь можно только в специально оборудованных для этого общественных местах, где в случае необходимости будет оказана медицинская помощь.

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