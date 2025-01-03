Год ушел, проблемы остались: как бороться с постновогодней депрессией

Здоровый режим, прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки помогут справиться с постновогодней депрессией. Также не стоит убирать елку сразу после праздников, украшения дома поднимут настроение и в будние дни. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-невролог Видновской клинической больницы Фатима Магомедова.

Причины хандры

Нередко праздники влекут за собой постновогоднюю депрессию. В декабре мы закрываем срочные задачи, подводим итоги года и осознаем, что некоторые цели так и не были достигнуты. При этом на протяжении всего месяца поддерживается «праздничная истерия», возникают ассоциации, что Новый год принесет новую жизнь, все проблемы исчезнут. Однако 1 января все остается прежним, и человек чувствует себя обманутым, заявила Магомедова.

«Другая причина постновогодней депрессии — слишком яркие праздники. Новый год прошел, было много веселья, приятных сюрпризов и встреч, а теперь приходится возвращаться к повседневной жизни», — продолжила врач.

Фото: [ freepik.com ]

По ее словам, на праздниках нервная система может переутомиться от большого количества ярких впечатлений. Бывает, что после такого отдыха нужен еще один.

Боремся с постновогодней депрессией

Магомедова рассказала, как все-таки справиться с хандрой, которая может настичь после праздников. В первую очередь стоит позаботиться о здоровье — возвращаться к нормальному режиму сна и питания лучше еще на каникулах.

«В рацион включайте легкую пищу: каши, супы, отварные мясо и рыбу. Избегайте жирных, сладких, соленых и острых блюд. Пейте больше чистой воды. Кушайте свежие фрукты и овощи», — порекомендовала эксперт.

Проводите достаточно времени на свежем воздухе и не забывайте о физической нагрузке. Врач посоветовала регулярно проветривать комнаты и делать легкую зарядку каждый день, активность повысит выработку серотонина — «гормона радости».

Фото: [ freepik.com ]

Стоит заняться не только своим физическим здоровьем, но и ментальным. Магомедова рекомендовала проработать ложные ожидания и принять, что новогодняя ночь — это не волшебная палочка, которая улучшит жизнь.

«Для счастья нужно потрудиться, и у вас впереди целый год плодотворной работы над собой. Подведите позитивные итоги года. Ведь если здраво рассудить, ушедший год тоже был насыщен важными позитивными событиями. Составьте их список и искренне себя похвалите», — подчеркнула специалист.

Также можно продлить себе праздники, чтобы справиться с постновогодней депрессией. Не стоит убирать елку сразу после каникул, можно продолжить радовать себя праздничными блюдами и светскими выходами. Приятные посиделки с друзьями и родственниками тоже помогут побороть хандру.

«Помните: мы сами создаем себе праздники, и сами же закладываем в них важные смыслы», — заключила врач.

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