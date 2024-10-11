«Корм пока не пробовала, но это прикольно»: подросток-квадробер объяснила, почему примкнула к субкультуре

Квадробинг — новая субкультура, к которой присоединяется все больше подростков. Дети надевают маски животных и ведут себя как собаки или кошки — ходят на четвереньках, едят корм для домашних питомцев и иногда даже нападают на прохожих на улицах.

Мнение о пользе и вреде этого явление сильно рознится: некоторые считают, что квадробинг пагубно влияет на детей, превращая их из человека в животного, а также на нормы общества, другие же думают, что это всего лишь детские игры, которые практически ничем не отличаются от того, во что играли взрослые десятки лет назад. Тем временем власти уже думают о запрете квадробинга.

12-летняя Соня М. (имя изменено) рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему ей нравится квадробинг и какая от него польза. По словам девочки, ей всегда нравилось представлять себя каким-нибудь пушистым зверьком. Особенно — кошкой.

«Сначала у меня были ободки с кошачьими ушками, но когда в сети распространились красивые костюмы с хвостами и всем остальным, захотелось большего погружения. Это прикольно, когда ты можешь почувствовать себя кем-то другим», — пояснила девочка интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также Соня отметила, что после длительного «перевоплощения», в том числе передвижения на четвереньках, укрепляются мышцы.

«Мы с друзьями заметили, что все болит постоянно, как после физкультуры или даже сильнее. Продолжили и заметили, что со временем так стало легче передвигаться. Думаю, это все-таки полезно для тела», — добавила подросток.

Она также подчеркнула, что еще не пробовала квадроберский корм и не планирует «выгуливаться» на поводке, однако и бросать увлечение тоже в планах у девочки нет.

«Мы с друзьями не просили родителей выгуливать нас или что-то такое. Корм пока не пробовала, но, по-моему, это прикольно. Наверняка это какие-то конфеты или печенье, поэтому было бы интересно», — заключила Соня.

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