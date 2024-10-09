Миски с кормом на полу: появятся ли квадробер-френдли кафе в Москве

Квадроберы одеваются в костюмы животных и ведут себя соответствующе: бегают на четвереньках, едят собачий и кошачий корм и даже иногда нападают на прохожих. Движение это не новое, оно зародилось в Японии еще 16 лет назад. Его основателем стал спортсмен Кенити Ито по прозвищу Человек-Обезьяна, который увлекался бегом на четвереньках — в 2008 году спринтер таким образом преодолел 100-метровую дистанцию за 18,58 секунды.

В Россию квадроберы пришли не так давно. Особую популярность движение получило в этом году: на улицах родители выгуливают детей на поводках, а артисты попадают в крупные скандалы из-за слов о квадроберах. О запрете движения уже задумались на законодательном уровне — Госдума разрабатывает соответствующий проект, сообщили РИА Новости.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с московскими кафе и узнал, готовы ли они открыть отдельные заведения для квадроберов в столице. Менеджер кафе «Чайковский» Николай заявил, что они не готовы принимать у себя представителей движения, а он лично считает бредом, когда ребенок перевоплощается в кошку или собаку.

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«Мы, наверное, придерживаемся старых укладов. Находимся в старом здании филармонии. Люди приходят сюда послушать классическую музыку. Представляете, когда у вас под столом одетый в собаку ребенок кушает из миски, — я думаю, вряд ли у нас оценят», — заявили в кафе «Чайковский».

Представители кафе «Делюсь душой» также не поддержали идею создания мест для квадроберов. Не в восторге от этого и владелец заведения «Черный кот» Дмитрий.

«Мне и людей хватает нормальных», — отметил он.

Ранее депутат Светлана Бессараб заявила, что в России уже существуют законодательные нормы, чтобы привлекать к ответственности квадроберов, нарушающих общественный порядок.