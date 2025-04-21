Крах Рима и Страшный суд: что известно о пророчестве конца света после смерти папы римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля на 88 году жизни, сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан. Известно, что Франциск был болен двусторонней пневмонией и долгое время был госпитализирован.

Франциск был 112-м папой, после смерти которого, согласно пророчеству ирландского монаха, святого Малахи, Рим будет разрушен, а на мир обрушится конец света. Что об этом известно — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Жизнь монаха

Святой Малахия — ирландский архиепископ 12-го века. Он с юных лет отличался набожностью, предпочитая молитвы детским забавам. Его благочестие не осталось незамеченным местным епископом, благодаря чему Малахия последовательно получил сан дьякона, священника и, наконец, стал миссионером. Он энергично занимался обращением ирландцев, придерживавшихся языческих традиций, в христианство, и внес значительный вклад в утверждение римского богослужения в Ирландии.

В 1190 году Папа Климент III причислил Малахию к лику святых, сделав его первым ирландским святым, официально канонизированным католической церковью. Он оставил после себя пророчество, которое на протяжении веков будоражит умы исследователей и верующих. Наиболее известным является его предсказание о римских папах, состоящее из кратких латинских фраз, описывающих каждого понтифика, начиная с Целестина II (избран в 1143 году).

Пророчество Малахии о папах заканчивается фразой «Петр Римлянин», и многие толкователи связывают ее с последним папой перед концом света. Согласно этой интерпретации, после правления папы, идентифицируемого с этой фразой, Рим будет разрушен, и наступит Страшный суд. Последние строки пророчества гласят: «Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец».

Фото: [ сommons.wikimedia/Andreas F. Borchert ]

Однако существует и скептическое отношение к его подлинности. Некоторые исследователи утверждают, что пророчество было сфабриковано в конце 16-го века, чтобы повлиять на выборы папы.

О чем пророчество

В этом списке монах описывает каждого будущего папу с помощью короткого латинского прозвища, а последний папа, как считается, будет назван «Последний папа» или «Папа Франциск». Согласно пророчеству, после правления 112-го Папы Римского католическую церковь ждет крах, а мир — катастрофа. Официально Ватикан никак не комментировал это предсказание.

Список Малахии нагоняет тревогу о конце света из-за удивительных совпадений в описании всех предшествующих Франциску пап. Например, Лев XI был назван монахом «человеком воды», а его правление было недолгим, что в Библии свойственно для воды, которая скоротечна и нестабильна. Лев XIII в предсказании Малахии представляется как «свет небесный». На гербе папы действительно была изображена комета.

Фото: [ сommons.wikimedia/Andreas F. Borchert ]

Папа Пий VII назван «украденным орлом», что совпадает с его судьбой — Наполеон заточил папу в тюрьму и лишил его возможности управлять церковью. А девиз Урбана VIII был назван «Лилия и роза», что перекликается с дипломатическими усилиями папы, так как при нем было сближение католической Франции (лилия) и протестантской Англии (роза).

Ранее стало известно, кто станет следующим папой.