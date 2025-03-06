Кровавая Луна появится на небе 14 марта: время освобождения и очищения

Кровавая Луна появится на небе ночью 14 марта. В это время ожидается полное лунное затмение. В астрологии такое событие считается значимым и, в какой-то степени, предзнаменованием. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

Освобождение и очищение

По ее словам, термин «Кровавая луна» используется для описания такого события, как лунное затмение. Луна становится темной и приобретает красноватый оттенок.

«Это явление происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, и при этом солнечный свет проходит через атмосферу Земли, рассеиваясь и создавая эффект, придающий Луне красноватый цвет. В астрологии Кровавая Луна часто интерпретируется как мощный знак изменений, трансформаций и внутренних переживаний. Энергия Луны может усиливать интуицию и эмоциональную чувствительность, позволяя людям столкнуться с неразрешенными вопросами или эмоциями», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кровавая луна также символизирует окончание одного цикла и начало другого, продолжила эксперт.

«Это может быть период, когда люди будут ощущать необходимость освободиться от старых привычек, токсичных отношений или ситуаций, которые больше не служат благу. В этом смысле Луна как бы призывает к очищению и обновлению. Некоторые астрологи связывают такие затмения с тем, что время может быть неблагоприятным для начинаний, однако оно отлично подходит для завершения дел и обработки личных вопросов», — добавила Астратова.

Новые перспективы и самопознание

Эмоциональная энергия этого периода, продолжила эксперт, может быть достаточно сильной, поэтому астрологи советуют быть внимательными к собственным чувствам и думать, каким образом можно переработать негативные эмоции.

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«Это время может также открыть новые перспективы, если просто позволить себе научиться на своем опыте и мужественно смотреть в лицо своим страхам. Кровавая Луна будет иметь глубокое значение для многих, открывая двери для перемен и самопознания», — подчеркнула астролог.

Также эксперт отметила, что последствия подобного события могут различаться в зависимости от личных астрологических характеристик и текущих транзитов в жизни.

Где увидеть в Москве и Подмосковье

Пик затмения состоится в период с 09:26 до 10:31 по московскому времени. Сразу после этого Луна выйдет из тени. В отличие от солнечного, лунное затмение абсолютно безопасно для глаз и наблюдать за ним может каждый желающий.

Для этого необходимо выбраться в темное место — например, за город. Также можно найти точку с минимальным освещением, подальше от городов. Лучше всего Луну будет видно на открытых местностях, не заросших деревьями. Например, в поле или на смотровых площадках.

Луну будет видно без какого-либо оборудования, если погода позволит небу оставаться чистым. При использовании бинокля или телескопа, можно разглядеть и детали лунной поверхности в том самом красном свете.

Ранее стало известно, что людям принесет коридор затмений с 14 по 29 марта.