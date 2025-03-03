Эмоциональные трансформации и внимание на здоровье: что принесет коридор затмений с 14 по 29 марта

С 14 по 29 марта люди столкнутся с астрологическим явлением — коридор затмений. Обычно этот период ассоциируется с высокой энергией, трансформациями и кардинальными изменениями в жизни. О том, чем он обернется для жителей Земли на этот раз, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Элиана Астратова.

Эмоциональные трансформации

По словам эксперта, затмения — это моменты пересечения старого и нового, сигнализирующие о значительных событиях или поворотных моментах. Каждый коридор затмений уникален и влияет на различные аспекты нашей жизни.

«В первую очередь, этот период связан с эмоциональными и психологическими трансформациями. Люди могут испытывать усиленные чувства, осознавая глубокие истины о себе и окружающих. Это может быть временем, когда старые проблемы всплывают на поверхность, и имеется возможность их разрешить. Важно быть внимательными к своим эмоциям и реакциям, так как они могут быть более выраженными в этот период», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

Особое внимание, по словам эзотерика, стоит уделить интуиции и внутреннему голосу.

«Часто в моменты затмений открываются новые перспективы и понимания, которые могли оставаться скрытыми раньше. Многие начинают замечать знаки, которые указывают на возможные изменения или необходимость принимать решения», — добавила Астратова.

Внимание на здоровье

С точки зрения событийного плана, затмения могут принести неожиданные новости или изменения в отношениях. Возможно, старые контакты или ситуации, которые долгое время оставались неизменными, будут пересмотрены или завершены, чтобы освободить место для чего-то нового.

«Это может быть как позитивным, так и негативным опытом, в зависимости от индивидуальной ситуации. Кроме того, стоит отметить, что в марте могут быть активные изменения в профессиональной сфере. Может появиться множество возможностей для карьерного роста или, наоборот, возникнет необходимость пересмотреть свои цели и амбиции», — подчеркнула эзотерик.

Фото: [ freepik.com ]

Люди могут чувствовать себя более смелыми и готовыми к действиям, но также важно действовать осознанно, чтобы избежать поспешных решений, продолжила Астратова.

«Наконец, в этот период также важно обращать внимание на здоровье и эмоциональное состояние. Поскольку коридор затмений может вызывать стресс или напряжение, стоит находить время для отдыха, восстановления и работы над собой. Практики медитации, йоги или просто время, проведенное наедине с собой, могут оказаться особенно полезными», — заключила эксперт.

Ранее стал известен гороскоп для всех знаков Зодиака с 3 по 9 марта.