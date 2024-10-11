Лазареву уже не найти: телеведущую объявили в международный розыск, но это ни к чему не приведет — мнение эксперта

Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск, сообщил ТАСС. Юрист Юрий Капштык считает, что после этого жизнь телеведущей, давно покинувшей Россию, практически не изменится.

В международный розыск Лазареву* объявили в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Ранее она заявила, что радуется атакам украинских беспилотников на Россию. В июле телеведущая была заочно арестована, ей грозит до 7 лет лишения свободы.

В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» Капштык отметил, что так как в отношении Лазаревой* возбуждено дело, связанное с разногласиями в политической системе мира, то ее экстрадиция в РФ из Европы маловероятна.

«Вероятнее всего, будут просто противодействовать, затягивать процесс, фактически сводить к нулю все усилия России», — заявил эксперт.

По его словам, телеведущая может дальше продолжить скрываться, в ее жизни практически ничего не изменится. Если она сейчас находится в Европе и будет просить политического убежища или права на проживание, то на зло России Запад пойдет навстречу. Поэтому международный розыск никак не ограничит ей перемещение и передвижение, подчеркнул юрист.

«Вопрос в том, что если она все-таки приведет аргументы, что обвинения не обоснованы, что она имела ввиду что-то другое или имеет место предвзятое отношение, то вопрос возвращения в Россию для нее станет возможен. Но, в любом случае, если возбуждено уголовное дело, при возвращении в Россию все равно будет расследование и уже по факту выясненных обстоятельств принято решение, в том числе процессуальное», — заключил Капштык.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что разговоры о прекращении огня по линии фронта — очередная уловка Киева, на которую Москва больше не пойдет.

*признана в РФ иноагентом