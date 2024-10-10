Украина не может остановить боевые действия без согласия РФ, но Москва на это не пойдет, потому что разговоры о прекращении огня — очередная уловка Киева. Политолог Юрий Светов считает, что Россия больше не даст Украине и Западу обмануть себя.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о планах Киева по прекращению огня по линии фронта без признания новых границ взамен на гарантии западных стран — Украина хочет быстро вступить в ЕС. Политолог Светов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что утечки в западных газетах — уловки, направленные на одно — оказать влияние на Россию. Он также отметил, что высказывание итальянского издания не имеет значения, потому что определяющую роль на Украине играют США и, похоже, дальнейшее развитие событий замерло до 5 ноября — выборов американского президента.

«Эти вещи направлены на нас, чтобы мы соблазнились и задумались над остановкой конфликта, чтобы наше общественное мнение начало требовать у власти остановиться, раз это предлагается. Заметим, что в публикациях западных газет регулярно подается три вида развития событий. Сценарий остановки огня по ЛБС подается как победа Украины, которой удалось сохранить значительную часть территорий, отстоять демократию и суверенитет», — отметил эксперт.

Прекратить столкновение могут только две стороны. Если на этот шаг пойдет одна Украина, это будет означать ее капитуляцию, пояснил политолог. Он также напомнил, что в ходе подготовки к переговорам в Стамбуле Россия согласилась остановить продвижение к Киеву и другим украинским областям, а в ответ получила интенсивное вооружение Незалежной и атаку.

«Украина не может остановить военные действия без согласия на это России, а мы больше обманываться не будем. Я надеюсь, что мы больше на это не поддадимся», — подчеркнул Светов.

Обсуждаемое прекращение огня вовсе не означает, что Киев готов завершить конфликт. По словам политолога, план в том, что после принятия Незалежной в ЕС и НАТО на «украденные у России» деньги Украину восстановят, вооружат заново и спустя 4-5 лет снова бросят на Россию.

Ранее стало известно, что Зеленский может покинуть пост президента Украины после выборов в США.