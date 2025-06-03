«Летняя депрессия»: почему в жару появляются усталость и раздражительность и как с ними справляться

Летняя депрессия — миф, поскольку в это время года у человека может возникнуть только общая психологическая усталость. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразила психолог Татьяна Маремпольская.

Как пояснила эксперт, депрессия может носить сезонный характер чаще всего осенью и зимой из-за особенности человеческой природы.

«Осенне-зимняя депрессия обоснована тем, что мы часть живой природы, а зимой весь животный мир засыпает. В зимний период происходит снижение психологического тонуса, возникает более сонное состояние у человека. А летняя депрессия для меня противоречива, потому что солнечный свет влияет на сетчатку глаза и вырабатывает много мозговых гормонов, которые наоборот являются антидепрессантами», — отметила эксперт.

Однако и в этот период у человека может быть пассивное проявление, поскольку летом снижается мелатонин [гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования у человека] из-за увеличения светового дня.

«Это не депрессия, это состояние психической усталости. На фоне увеличения продолжительности светового дня снижается мелатонин. Летняя депрессия — это громко сказано, у людей происходит сбой циркадных ритмов», — выразила мнение психолог.

Циркадные ритмы, пояснила специалист, — это внутренние биологические часы организма.

«Когда человеку трудно заснуть, у него сбиваются день с ночью, некоторые могут несколько ночей не спать», — отметила эксперт.

Кроме того, у человека могут возникать раздражительность и когнитивные нарушения в виде забывчивости. И чтобы избавиться от такой проблемы нужно соблюдать режим дня.

«Максимально комфортное пребывание вечером перед сном: включать кондиционер, чтобы прохлада была. Нужны блэкаут шторы, чтобы для сетчаток глаз было темное пространство», — пояснила специалист.

Также специалист рекомендует не засиживаться за компьютером и за несколько часов до сна устроить небольшую физическую нагрузку, чтобы после легче уснуть.

Ранее стало известно, как выстроить диету правильно и не переедать на выходных.