«Читмил — нездоровая история»: как выстроить диету правильно и не переедать на выходных

Многие худеющие устраивают себе читмилы — запланированное нарушение диеты — для того, чтобы не сорваться окончательно. Однако переедать в конкретный день — нездоровая история, заявила диетолог Анастасия Тараско в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Эксперт рассказала, как поменять привычки, чтобы на постоянной основе есть что-нибудь «вкусненькое» и не прибавлять в весе.

При формировании рациона стоит следить не только за общим количеством потребляемых калорий, но и за соотношением КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы), отметила Тараско. Так, существует заметная разница между растительными и животными жирами, а в зависимости от целей, состояния здоровья, возраста и пола может варьироваться БЖУ, например, дети должны съедать не менее 70% углеводов. Лучшим решением будет составить рацион вместе со специалистом, подчеркнула диетолог.

«У здорового человека без орторексии — нарушения пищевого поведения — калораж отличается изо дня в день, разброс может составлять от 100 до 500 ккал. Физическая нагрузка, погода и другие факторы влияют на аппетит, поэтому в норме калораж отличается. На ограничительной диете калораж будет немного отличаться каждый день, составляя рацион мы делаем разброс, чтобы у организма не было привыкания — плато, когда уже не работают ограничительные стратегии, а вес не снижается», — рассказала Тараско.

Подобный подход имитирует естественный ритм питания при дефиците калорий. При этом сильный разброс калорийности на диете не рекомендуется. По словам эксперта, «радикально плохо» съесть 1 тыс. ккал в один день и 3 тыс. ккал в другой. В целом, читмил — это вредно, ненужно и нарушает всю стратегию питания, акцентировала диетолог. Диета — это не временная история, ведь задача заключается не в том, чтобы вернуться к прежним привычкам, а наработать новые, объяснила Тараско.

«Во время читмила человек всю неделю соблюдает резко ограничительную стратегию, то есть контролирует количество калорий, двигается, создавая стрессовую нагрузку. Это постоянное недоедание, дефицит энергии и сил. Создается ощущение: «Я потерплю несколько дней, а в выходные расслаблюсь». Тогда в выходные перечеркиваются все достижения и навыки за эту неделю. И так каждую неделю, пока не надоест, а надоест очень скоро, потому что не будет ощутимого результата», — заявила врач.

Кроме того, продолжила диетолог, читмил — это избыточная нагрузка на пищеварительную систему, когда после недели дефицита желудок сокращается, а на выходных пищеварительной системе необходимо переработать огромное количество еды.

«Читмилы — это не очень здоровая история, лучше позволять себе немного, но каждый день. Я рекомендую после обеда и ужина добавлять легальную вкусняшку — соленое, сладкое, жирное — в небольшом количестве — до 200 ккал. Это снимает напряжение. Люди понимают, что это не ограничительная временная диета, а образ жизни, и так жить можно всегда», — заключила специалист.

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