Лицо вместо подписи: как изменятся сделки с недвижимостью с 1 июля

С 1 июля в России заработает новый порядок регистрации сделок с недвижимостью. Теперь оформить продажу, покупку или дарение квартиры в ряде случаев можно будет полностью дистанционно — без визита в МФЦ и получения усиленной электронной подписи. Однако вместе с удобством появляются и новые вопросы, связанные с безопасностью. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт по недвижимости Наталья Сухорукова.

Как изменится оформление недвижимости с 1 июля

По ее словам, главное нововведение — возможность подтвердить личность при регистрации сделки с помощью Единой биометрической системы. Если продавец и покупатель заранее зарегистрировали свои биометрические данные, они смогут подать документы через портал «Госуслуги» или приложение «Госключ», не посещая государственные учреждения.

Раньше для полностью дистанционной регистрации требовалось оформить усиленную квалифицированную электронную подпись. Теперь этот этап для многих граждан станет необязательным. По словам эксперта, цифровизация постепенно становится привычной частью рынка.

«Особенно востребован такой механизм будет у тех, кто покупает или продает недвижимость, находясь в разных городах. Для Подмосковья это актуально: многие жители работают в Москве, переезжают между регионами или приобретают жилье дистанционно», — пояснила эксперт.

Как будет проходить сделка

Процедура выглядит достаточно просто, однако подготовиться к ней нужно заранее. Сначала обе стороны должны зарегистрировать биометрию — фотографию лица и образец голоса — в Единой биометрической системе. Сделать это можно через банки и другие подключенные организации.

«После этого договор купли-продажи и остальные документы загружаются через электронный сервис. Система запрашивает подтверждение личности по биометрии, после чего документы направляются в Росреестр», — рассказала Сухорукова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Регистрация, как и прежде, занимает несколько рабочих дней, а результатом становится электронная выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Какие риски существуют

Несмотря на удобство новой процедуры, специалисты советуют внимательно относиться к вопросам цифровой безопасности.

«Главный риск связан не столько с самой биометрией, сколько с доступом к аккаунту на „Госуслугах“. Поэтому необходимо использовать двухфакторную аутентификацию и никогда не передавать посторонним коды подтверждения», — отметила Сухорукова.

Эксперт также рекомендует заранее проверить актуальность биометрических данных и внимательно изучать договор перед отправкой документов.

Еще одной мерой защиты остается запрет на регистрацию сделок без личного участия собственника. Его можно установить заранее через Росреестр. Если владелец решит воспользоваться новой дистанционной процедурой, запрет потребуется временно снять, а после завершения сделки — при желании установить снова.