Что изменится для россиян с 1 июля: новые правила для сделок с жильем, кредитов и выплат

С 1 июля в России вступает в силу сразу несколько важных изменений, которые затронут покупателей недвижимости, пенсионеров, заемщиков, родителей подростков и получателей социальных выплат. Часть нововведений направлена на цифровизацию государственных услуг, другие должны усилить защиту потребителей и повысить прозрачность финансового рынка. О самых важных изменениях июля рассказывает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Недвижимость можно будет оформить по биометрии

С начала следующего месяца граждане смогут дистанционно регистрировать отдельные сделки с недвижимостью. Для этого потребуется электронная подпись и подтверждение личности через государственную биометрическую систему.

Новый механизм позволит оформить регистрацию права собственности без личного посещения ведомств, что особенно актуально для участников сделок из разных регионов. При этом традиционный порядок оформления через МФЦ, нотариуса или Росреестр сохранится.

Родители смогут получать сведения о счетах подростков

С июля банки получат право выдавать законным представителям подростков от 14 до 18 лет информацию о счетах, вкладах и движении денежных средств.

Нововведение поможет родителям и опекунам быстрее получать необходимые документы для решения вопросов с органами опеки, судами или финансовыми организациями. Исключение составят случаи, когда несовершеннолетний уже обладает полной дееспособностью.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Для микрозаймов вводят дополнительные ограничения

Микрофинансовым организациям запретят автоматически оформлять клиентам согласие на дополнительные платные услуги.

Теперь заемщики должны будут самостоятельно подтверждать желание подключить страховку, подписку или иной сервис. Кроме того, компании будут обязаны более подробно информировать клиентов о стоимости дополнительных услуг и их влиянии на условия займа.

Получить кредит станет сложнее при высокой долговой нагрузке

Банк России вводит новые ограничения для банков и микрофинансовых организаций при выдаче кредитов гражданам с большой долговой нагрузкой.

Особое внимание будет уделяться заемщикам, которые уже тратят значительную часть доходов на обслуживание долгов. Новые меры направлены на снижение закредитованности населения и уменьшение рисков невозврата средств.

Появится новый вид страхования жизни

На финансовом рынке начнет действовать новый инструмент инвестиционного страхования жизни. Он предусматривает получение страховой защиты одновременно с возможностью инвестиционного дохода.

Однако воспользоваться новым продуктом смогут только квалифицированные инвесторы, а минимальный размер вложений окажется достаточно высоким.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Оформление пособий станет проще

Социальный фонд будет активнее использовать сведения из государственных информационных систем при назначении больничных, пособий по беременности и родам, а также выплат по уходу за ребенком.

Благодаря этому гражданам потребуется предоставлять меньше документов, а часть необходимых сведений фонд сможет получать автоматически.

В ЕГРН появятся новые сведения о сельхозземлях

Единый государственный реестр недвижимости начнет содержать более подробную информацию о границах сельскохозяйственных угодий.

Это позволит собственникам, покупателям и арендаторам земельных участков получать более полную информацию об объектах и снизит риски при совершении сделок с землей.

В целом июльские изменения охватывают сразу несколько сфер — от недвижимости и финансов до социальных выплат. Большинство нововведений направлено на развитие цифровых сервисов, повышение прозрачности сделок и дополнительную защиту граждан при получении финансовых услуг.

Северным пенсионерам упростят получение повышенных выплат

Для части пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему территориях, станет проще подтверждать право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии.

В ряде случаев необходимость ежегодно подтверждать фактическое проживание будет снята. Проверка сведений станет более автоматизированной, а при необходимости дополнительные данные сможет самостоятельно запросить Социальный фонд России.