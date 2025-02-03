Любовь или пиар: стало известно, что объединяет интеллигентного Бегака и пацанку Ивлееву

Блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала в своем телеграм-канале новое фото с мужем ­— телеведущим Алексеем Бегаком. Пара сходила в театр, где сделала весьма необычную фотографию, больше подходящую для дворовой шпаны. Несмотря на различия в происхождении и воспитании, Бегака и Ивлееву объединяет стремление к личностному росту и духовному развитию. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила таролог Элиана Астратова.

Карты Таро указали ей на взаимное притяжение и глубокое понимание между блогершей и телеведущим. По словам Астратоврой, их чувства реальны и основаны на искренней привязанности. Оба партнера обладают глубоким внутренним миром и тягой к самопознанию, стремление к совершенству объединяет их, отметила эзотерик.

«Филипп чувствует себя комфортно и уверенно в этих отношениях, ценя совместно достигнутые результаты и общее благополучие. Продолжительность их брака будет зависеть от того, насколько они смогут адаптироваться к предстоящим жизненным переменам и поддерживать баланс в отношениях», — заключила таролог.

Ранее стало известно, какие тайны Азамата Мусагалиева спрятаны в его сериале о личной жизни.