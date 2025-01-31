Проработка собственных травм: какие тайны Азамата Мусагалиева вшиты в его сериал о личной жизни

Для комика и известного ведущего Азамата Мусагалиева, как и для других артистов, свойственна демонстративность. Многие знаменитости привыкли жить напоказ, стараясь преподнести другим только свой успех. Мусагалиеву же хочется показать практически все, в том числе скрытые моменты. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова в ответ на выпущенный комиком откровенный сериал о самом себе.

Первыми вышли серии, посвященные родителям Мусагалиева. В них комик не только вспоминает забавные истории из детства, но и довольно откровенно и эмоционально рассказывает об отце и матери. Мусагалиев готов показать даже такие стороны, от которых у многих брови поползут наверх от удивления, отметила Абравитова.

Этот проект для юмориста также стал психотерапевтической проработкой собственных эмоционально-психологических проблем, добавила эксперт. Вынося личное на общественный суд, проговаривая многое перед аудиторией, Мусагалиев может отпустить то, что держало его, может быть, с самого детства.

«Психологические проблемы, которые, возможно, не отпускали, таким образом будут выплеснуты и отпустят его», — подчеркнула Абравитова.

Людей всегда интересуют чужие тайны, а особенно секреты знаменитостей, аудитория стремится узнать изнанку жизни артистов. Мусагалиев решился продемонстрировать ту часть своей жизни, которую не каждый бы стал показывать, в том числе тонкости взаимоотношений с родителями. Подобные откровения мало приняты в обществе, поэтому фильм будет иметь высокие рейтинги, отметила психолог.

«Мы должны понимать, что это не документальный сериал и не реалити-шоу. Конечно, он показывает то, что считает нужным, но все же запускает достаточно глубоко в недра своей жизни. Поэтому такие вещи завораживают, они притягивают внимание», — считает эксперт.

Ранее стало известно, что связывало Милохина и Медведеву во время проекта «Ледниковый период. Снова вместе».