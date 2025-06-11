До 3 тыс. рублей за сутки: стало известно, где дешевле всего отдохнуть в России летом

В 2025 году провести летний отпуск дешевле всего в Адыгее. На втором и третьем месте Крым и Астраханская область. Об этом говорят данные «Циан.Аналитики», оказавшиеся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласно статистике, базовой минимальной ставкой для посуточной аренды квартир в России сейчас является сумма в 2 тыс. рублей.

«Бывают варианты и дешевле, но это будут квартиры с видимыми недостатками (плохой ремонт, некомплект базовой мебели, некомфортное соседство). В обычных малых и средних городах (всего в этом списке 140 населенных пунктов) средняя ставка посуточной аренды квартир будет в диапазоне 2-2,5 тыс. рублей. То есть, почти все лоты сдаются за 2 тыс. рублей. И есть несколько объявлений чуть подороже», — сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Он также отметил, что среди крупнейших рынков (топ-30 по объему предложения) самые низкие средние цены в Воронеже, Уфе и Тюмени (от 3 до 3,1 тыс. рублей в сутки).

«Это нетуристические города, где на рынке посуточной аренды очень высокая конкуренция из-за того, что на него массово выходят инвесторы в квартиры в недавно сданных новостройках. Средние ставки посуточной аренды — около 4 тыс. рублей», — продолжил эксперт.

Среди курортных городов самая минимальная цена за сутки — в Майкопе (Адыгея). Здесь аренда стоит 2,67 тыс. рублей. На следующем месте Керчь (2,72 тыс. рублей) и Астрахань (2,94 тыс. рублей).

Фото: [ istockphoto.com ]

Среди городов с ценовой категорией от 3 до 4 тыс. рублей за сутки — Краснодар (3,09 тыс. рублей), Симферополь (3,14 тыс. рублей), Евпатория (3,16 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (3,2 тыс. рублей), Каспийск (3,25 тыс. рублей), Феодосия (3,26 тыс. рублей), Махачкала (3,32 тыс. рублей), Ейск (3,41 тыс. рублей), Волгоград (3,58 тыс. рублей), Новороссийск (3,8 тыс. рублей), Севастополь (3,85 тыс. рублей), Туапсе (3,96 тыс. рублей).

От 4 тыс. рублей и выше можно арендовать жилье в таких городах, как Алушта (4,22 тыс. рублей), Петрозаводск (4,38 тыс. рублей), Судак (4,89 тыс. рублей), Ялта (4,93 тыс. рублей), Сочи (5,16 тыс. рублей), Сортавала (5,26 тыс. рублей), Геленджик (5,93 тыс. рублей).

Ранее экономист рассказала, стоит ли покупать доллар сейчас.