Марафон дождей: какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на неделе с 19 по 23 мая

В Москве и Московской области на неделе с 20 по 23 мая ожидаются кратковременные дожди, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Погода

Во вторник, 20 мая, по прогнозу эксперта ожидается облачность и небольшой, а местами умеренный, дождь.

«Температура ночью в Москве +8…+10, днем +14…+16 градусов. По области ночью +5…+10, днем +11…+16 градусов. Ветер северных направлений, 2-7 метров в секунду», — рассказал эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду ожидается облачность с прояснениями. Местами также небольшой дождь.

«В Москве ночью +5…+7, днем +18…+20 градусов. В Подмосковье ночью +3…+8, днем +15…+20 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду», — продолжил Ильин.

Четверг тоже станет облачным, с прояснениями. Местами сохранятся кратковременные дожди, продолжил он.

«В столице ночью +5…+7, днем +20…+22 градуса. В Московской области ночью +3…+8, днем +17…+22. Ветер западный, от 3-8 метров в секунду», — добавил синоптик.

В последний рабочий день, 23 мая, также сохранится облачность и осадки. Ночью до +11 градусов, днем +19…+24. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление

В первые дни недели атмосферное давление будет держаться ниже нормы. Во вторник — 737 мм ртутного столба, в среду — 738 мм ртутного столба. С четверга, 22 мая, показатели будут возвращаться к нормальным значениям — 746 мм ртутного столба, а в пятницу ожидается 747 мм ртутного столба.

Изменения атмосферного давления, особенно его снижение, способны ухудшить состояние здоровья людей, страдающих диабетом, с пониженным давлением и заболеваниями костно-мышечной системы. В таких случаях возможны затрудненное дыхание, сбои в работе сердца, ощущение слабости, повышенная раздражительность и снижение способности к сосредоточению.

Фото: [ freepik.com ]

Повышение атмосферного давления может неблагоприятно отразиться на самочувствии людей с гипертонией, метаболическими расстройствами, а также тех, кто недавно перенес инсульт или инфаркт миокарда.

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