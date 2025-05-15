Аномальная жара и грозы: каким будет лето в Москве и Подмосковье в 2025 году — прогноз синоптиков

Заморозки и снег в мае заставляют задуматься о том, не ждать ли таких «сюрпризов» от погоды и летом. Но, несмотря на непривычно холодную весну, лето в Московской области будет аномально жарким лишь с небольшими периодами похолодания, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Июнь

По словам синоптика, месяц начнется с достаточно жаркой погоды. В первые дни июня в Московской области ожидается до +22…+27 градусов.

«В середине первой декады на несколько дней существенно похолодает, до +18 градусов. Дальше температура снова поползет к двадцатиградусным отметкам. Практически до конца июня ожидается в пределах +20…+25 градусов», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Исключением станут кратковременные понижения температуры до +17…+19 градусов в середине июня.

«В конце тоже возможно кратковременное похолодание на фоне дождей. Температура снизится примерно до +17 градусов. Это может быть 25 числа буквально на один день. Далее снова до конца месяца ожидается жаркая температура от +25 до +30 градусов, превышение климатической нормы на 2-4 градуса», — отметил эксперт.

Фото: [ медиасток.рф ]

Июль

Начало июля будет с такими же высокими температурами. Практически вся первая и вторая половина июля будет жаркой — от +25 до +30 градусов.

«Июль будет аномально жарким. Начало месяца без дождей, затем время от времени будут проходить грозовые дожди ливневого характера. При таких дождях может быть усиление ветра до +13…+17 метров в секунду», — продолжил Ильин.

Месяц ожидается с превышением климатических норм на 5-10 градусов и кратковременными ливнями как в первой, так и во второй половине.

Август

В первой половине августа, по прогнозу синоптика, ожидаются грозовые дожди очагового характера. Во второй половине месяца дожди без гроз и с кратковременным характером — в течение дня местами будут небольшие осадки.

Фото: [ freepik.com ]

«Начало месяца тоже будет достаточно жарким. Ожидается +25…+30 градусов. А в конце месяца возможны отдельные периоды понижения температуры в дневные часы, до +15…+20 градусов. Такие падения стоит ожидать даже в первой декаде», — отметил эксперт.

Возвращения жаркой погоды не стоит ждать до середины августа, но и во второй половине месяца может похолодать и более существенно, добавил Ильин.

«До +10…+15 градусов и тоже на фоне дождей. Скорее всего, до середины месяца будет сохраняться аномально жаркая погода, а со второй половины температура вернется в норму и основной фон будет от +18 до +23 градусов. Такая погода продержится до конца месяца», — заключил синоптик.

Ранее стало известно, во сколько родителям обойдется организовать выпускной вечер в Подмосковье в 2025 году.