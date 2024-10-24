Мария Шукшина — мать-абьюзер: дочь актрисы рассказала о побоях в детстве

Дочь актрисы Марии Шушкиной Анна Шукшина (Трегубенко) порвала с семьей из-за своего занятия бодибилдингом, сообщает РИА Новости Спорт. Ранее она также рассказала об избиениях со стороны матери в детстве. В конфликте с дочерью Шукшина изначально выступает абьюзером, отметила психолог Адиля Бурова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По ее словам, когда мать бьет ребенка в детстве, абьюз продолжается у него по жизни. Женщина должна оберегать и сохранять границы своего дитя, если она жестко нарушает их, поднимает руку на дочь, остальные люди тоже перестают обращать внимание на них. Бурова отметила, что боль от маминого рукоприкладства может выключить у ребенка все остальные чувства.

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Избиения со стороны матери могут сформировать у дочери модель: «бьют, значит, любят». Потому что все действия мамы для ребенка означают любовь. После такого воспитания женщина может на бессознательном уровне выбирать мужчин-абьюзеров, которые будут бить ее, заявила психолог.

«Мама предъявляет большие требования, сверхзадачи. Ребенок перекладывает это на себя, учится относится к себе также, перестает ценить личные границы, не проявляет мягкость и понимание. Здесь очень жесткое отношение к ребенку, откуда ему взять опыт заботы о себе», — пояснила эксперт.

По ее словам, такая модель поведения у Марии Шукшиной могла появиться не просто так. Вероятно, к ней мать предъявляла такие же требования, жестко воспитывала актрису. Анна призналась, что этим летом после разговора с Шукшиной по душам, рассказа о своем увлечении бодибилдингом даже подумала, что у нее «появилась мама». Однако в июле в их общении была поставлена точка, потому что Анна поняла, что мама не примет и никогда не поймет ее. Спортсменка также признавалась, что актриса однажды сравнила ее с трансвеститом.

Фото: [ freepik.com ]

Бурова подчеркнула, что у Шукшиной есть определенные ожидания того, какой должна быть ее дочь. Неприятие родителями ведет к тому, что человек может не принимать себя, если не прорабатывает эту проблему. Эксперт добавила, что, с другой стороны, жесткое воспитание сформировало из дочери Шукшиной человека с твердостью в решениях.

«Есть в этой ситуации и плюсы, и минусы. Другой вопрос, куда направлено внимание, если на плюсы — это развитие, на минусы — скатывание в жертву. У дочери есть возможность скорректировать это у психолога длительной терапией, формированием безопасной привязанности», — заключила специалист.

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