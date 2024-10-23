Боня заступилась за «невменяемую» Глюкозу: последний способ телеведущей вернуть популярность

Телеведущая Виктория Боня заступилась за Глюкозу (Наталья Чистякова-Ионова) после того, как певицу задержали в аэропорту Шереметьево в невменяемом состоянии. Сама артистка утверждает , что вела себя адекватно. Поддержка со стороны Бони связана с ее желанием пропиариться за счет любого инфоповода, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

Боня не считает, что Глюкоза страдает от наркотической зависимости. Но все-таки если запрещенным веществам действительно нашлось место в жизни Чистяковой-Ионовой, то причиной этому стало нестабильное эмоциональное состояние певицы, заявила телеведущая в разговоре с VOICE. По словам психолога, через подобные высказывания Боня реализует свое желание оставаться в информационном пространстве.

«Ничего удивительного здесь нет, потому что это сейчас единственный способ для Бони как-то напомнить о себе — заявить, что у нее есть противоположная с обществом оценка ситуации для того, чтобы акцентировать внимание людей на себе», — отметила эксперт.

Кроме того, Боня может рассчитывать на вторичную выгоду в данной ситуации. Так телеведущая «прокладывает дорожку и для себя». Если с ней что-то случится, люди из определенных кругов встанут на ее защиту.

«Логики в том, что она говорит, мало. Люди тоже не слепые, поэтому говорить о том, что служащие в аэропорту, которые проходят специальную подготовку, просто так сказали что-то про Глюкозу, конечно, глупо», — подчеркнула Абравитова.

В своем высказывании Боня также добавила, что подобное поведение Глюкозы может быть криком о помощи. Психолог отметила, что если человек действительно нуждается в помощи, он должен попросить об этом сам.

«Если она употребляет и ни о какой помощи не просит, значит, употребляет она для удовольствия. Может быть, еще и заглушить что-то, в том числе и боль. Насильно человеку помощь не окажешь», — заключила специалист.

Ранее стало известно, завершится ли карьера Глюкозы после скандала в аэропорту.