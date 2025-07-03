В четверг, 3 июля, в испанской в провинции Замора скончался в результате ДТП 28-летний футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота. Что известно о произошедшем и почему гибель спортсмена — большая потеря для футбола — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Роковой случай

3 июля испанское издание Marca сообщило, что Жота погиб рано утром в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на 65-м километре трассы А-52, на высоте муниципального района Паласиос-де-Санабрия.

Игрок «Ливерпуля» погиб из-за съезда автомобиля с дороги. Это привело к пожару. Как сообщили очевидцы, машина была охвачена пламенем, которое также перекинулось на близлежащую растительность. По данным BBC Sport, причиной аварии стала лопнувшая шина Lamborghini, на которой ехал спортсмен.

Жота ехал вместе со своим 26-летним братом Андрэ, также профессиональным футболистом команды «Пенафиел» из португальского дивизиона.

Большая потеря для футбола

Диогу Жота родился 4 декабря 1996 года в Порту, Португалия, и начал свою профессиональную карьеру в академии «Пасуш де Феррейра», дебютировав за основной состав в сезоне 2014/15. Уже в сезоне 2015/16 он отличился 14 мячами в 31 матче лиги, что привлекло к нему внимание «Атлетико Мадрид». В 2016 году Жота перешел в мадридский клуб, но сразу отправился в аренду в «Порту», где забил восемь голов за 27 матчей, а затем заиграл в «Вулверхэмптон Уондерерс»: в аренде он оформил 17 голов в 44 матчах Чемпионшипа и помог клубу подняться в Премьер‑лигу, после чего «Вулвз» выкупили его контракт.

С тех пор Жота стал ключевым атакующим игроком английского топ‑уровня. Он перешел в «Ливерпуль» в сентябре 2020 года за 41 млн фунтов стерлингов и с тех пор провел за команду 123 матчa и забил 47 голов в Премьер‑лиге по состоянию на май 2025 года. В сезоне 2024/25 он отыграл 26 матчей в чемпионате, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, также отличился тремя мячами в Кубке Лиги и еще одним в FA Cup, всего набрав девять голов за 37 матчей во всех турнирах.

На международной арене Жота дебютировал за сборную Португалии 14 ноября 2019 года и по состоянию на июнь 2025 года имел 49 матчей и 14 забитых голов. В 2024/25 он входил в состав национальной команды и принял участие в матчах Лиги наций и товарищеских встречах. Контракт с «Ливерпулем» Жота был продлен до июня 2027 года.

Неделю назад Жота женился на своей девушке Руте Кардозу. Последний его пост в соцсетях — фотографии со свадьбы с подписью «Да, навсегда». У футболиста осталось трое детей.

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