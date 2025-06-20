Если футболист сборной России Александр Головин покинет французский клуб «Монако», то выбор при трансфере в новую команду будет зависеть только от него. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразил футбольный эксперт и тренер Евгений Ловчев.

Уход из «Монако»

Ранее GFFN со ссылкой на L’Equipe сообщило, что «Монако» рассматривает вариант с продажей российского полузащитника в летнее трансферное окно. Как отметил эксперт Ловчев, Головин — лучший футболист РФ на текущий момент.

«На сегодняшний день Головин без сомнения лучший полевой футболист России, заметнейший футболист, который вырос во французском футболе. Это пример для многих: не москвич, не из столичной академии, а из ДЮСШ в Калтане в Кемеровской области. Это пример для пацанов, что такой путь возможно пройти», — выразил мнение тренер.

Говоря о возможном трансфере российского футболиста, эксперт заверил, что тут все зависит от собственного выбора спортсмена.

Фото: [ сommons.wikimedia/Voltmetro ]

«Только Головин знает, куда ему стоит уходить», — заключил Ловчев.

От Калтана до Монако

Головин родился 30 мая 1996 года в городе Калтан, Кемеровская область. Заниматься футболом начал с шести лет, а позже попал в систему подготовки ЦСКА. В основном составе армейцев дебютировал в 2014 году и за четыре года стал одним из ключевых полузащитников, выиграв с клубом чемпионат России в сезоне 2015/16. Также в этот период получил вызов в сборную России, в составе которой выступил на Евро-2016 и ЧМ-2018.

После успешного выступления на домашнем чемпионате мира в 2018 году Головин перешел во французский клуб «Монако», став первым россиянином в истории команды. Сумма трансфера составила около 30 млн евро. В Монако он стал одним из лидеров и выступает под номером 10, играя на позиции атакующего полузащитника. К 2025 году провел более 180 матчей за клуб, регулярно выходит в стартовом составе и входит в число ведущих игроков команды.

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