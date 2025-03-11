Метеозависимым приготовиться: магнитные бури будут атаковать Землю до конца марта

Март обещает быть богатым на магнитные бури, поэтому метеозависимым гражданам стоит готовиться к возможному ухудшению самочувствия и заранее планировать дела, требующие физической нагрузки. Подробный прогноз бурь по дням до конца месяца — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по дням

В среду, 12 марта, ожидается слабая магнитная буря 3-го уровня. Следующие два дня — 13 и 14 марта — мощность бури достигнет 5-го уровня — умеренная буря. Далее с 15 по 18 марта уровень геомагнитных возмущений снизится до 4-го — малая буря, а 19 марта — вновь до 3-го.

Отдохнуть от перепадов в магнитосфере можно будет четыре дня — с 20 по 23 марта, после чего уровень возмущений снова поднимется до 4-го. С 25 по 27 марта ожидается последний в этом месяце пик бури — 5-й уровень. Уже 28 числа буря опустится до 4-го уровня, и с 29 марта сойдет на нет.

Опасность бурь и как защититься

Многие граждане замечают ухудшение самочувствия на фоне возникновения магнитных бурь, однако, по словам специалистов в области медицины, изменения в магнитосфере не способны привести к новым проблемам со здоровьем, они лишь обостряют уже имеющиеся хронические заболевания.

В период бурь врачи советуют отказаться от чрезмерной физической нагрузки и снизить уровень стресса. Также следует отказаться от жирной и тяжелой пищи в пользу более легкой и полезной. Важно следить за уровнем артериального давления и пульсом, а при необходимости обратиться к врачу.

Ранее синоптик рассказал, что воздух в Подмосковье прогреется до 16 градусов на этой неделе.