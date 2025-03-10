Весна все ближе: прогноз погоды в Москве и области на неделю

Температура воздуха в Москве и Подмосковье на неделе продолжит прогреваться. Максимальные показатели ожидаются в пятницу, 14 марта, когда столбики термометров покажут до +16 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Согласно прогнозу, во вторник, 11 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами небольшое дождь.

«В столице ночью +3…+5, по области 0…+5. Днем в Москве +13…+15, а в Подмосковье +10…+15. Ветер южной четверти, от 6 до 11 метров в секунду», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В среду, по прогнозу эксперта, сохранится облачность, но также ожидается небольшой, а днем местами умеренный дождь.

«Температура ночью в Москве +5…+7 градусов, по области +2…+7. Днем в столице +11…+13, в регионе +8…+13. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду», — продолжил синоптик.

Четверг, 13 марта, также будет дождливым. Ночью облачность и небольшие осадки, а днем облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

«В Москве ночью температура поднимется до +3…+5 градусов, по области +1…+6. Днем в столице +12…+14, в Подмосковье +10…+15. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду», — пояснил эксперт.

Последний рабочий день, по прогнозу синоптика, станет самым теплым на неделе. Несмотря на облачную погоду и дождь, температура ночью составит +2…+7 градусов, а днем поднимется до +11…+16. Ветер ожидается южный, по силе — от 5 до 10 метров в секунду.

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