Миссия Hayabusa2 к астероиду 1998 QE2: зачем Япония рискует космическим аппаратом

Японский космический аппарат Hayabusa2, прославившийся доставкой на Землю образцов грунта с астероида Рюгу, готовится к одному из самых рискованных этапов своей работы. Уже 5 июля он должен пройти всего примерно в 330 метрах от околоземного астероида 1998 QE2, чтобы получить уникальные снимки и научные данные. Почему этот маневр считается настолько опасным и какую пользу он принесет науке, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий.

После завершения основной миссии японские специалисты решили использовать ресурс аппарата для новых исследований. Во время сверхблизкого пролета Hayabusa2 предстоит сфотографировать поверхность астероида с рекордного расстояния, а также уточнить его форму, особенности рельефа и состав. Подобные данные помогают ученым лучше понимать происхождение малых небесных тел и совершенствовать технологии их изучения.

По словам Короткого, главная сложность заключается вовсе не в расстоянии, а в точности навигации.

«Аппарат движется со скоростью в несколько километров в секунду. Если ошибка во времени выполнения маневра превысит всего около одной десятой секунды или погрешность в расчетах составит более 300 метров, космический аппарат может столкнуться с поверхностью астероида и будет потерян», — пояснил эксперт.

Дополнительную проблему создает чрезвычайно слабая гравитация астероида. В отличие от крупных планет, она практически не помогает скорректировать траекторию аппарата, поэтому все расчеты должны быть выполнены с максимальной точностью еще до начала сближения.

Несмотря на высокий риск, подобные миссии имеют огромное значение для космической науки. Как отметил Короткий, специалисты рассчитывают получить детальные фотографии астероида и одновременно проверить возможности современных навигационных систем.

«Такие проекты дают не только новые научные данные, но и позволяют отработать технологии сверхточного управления космическими аппаратами вблизи малых небесных тел. Этот опыт пригодится для будущих исследовательских миссий и, возможно, для проектов по защите Земли от потенциально опасных астероидов», — подчеркнул астроном.

Если маневр пройдет успешно, Hayabusa2 вновь подтвердит статус одного из самых технологически совершенных космических аппаратов своего поколения, а японские инженеры получат уникальный опыт выполнения операций, которые еще недавно считались практически невозможными.

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