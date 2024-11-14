Могут не заметить даже врачи: назван самый опасный симптом депрессии

Депрессия — серьезное заболевание, которое может угрожать не только здоровью, но и жизни. Она значительно снижает функционирование человека в социальной сфере, а в худших случаях может привести к самоубийству. О симптоме, который может повлечь самые тяжелые последствия, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская.

Эксперт подчеркнула, что депрессия — это реальное заболевание, требующее лечения, а не миф о лени. Болезнь может настигнуть человека, независимо от его уровня образования, финансового положения или семейного статуса.

При диагностике депрессии выделяют три основных симптома: снижение двигательной активности, замедление мышления и снижение настроения (ангедонию) — самый опасный из них. Врач подчеркнула, что на ангедонию часто не обращают внимания, хотя именно она может стать предвестником депрессивного эпизода.

«Ангедония — ключевой симптом, лежащий в основе суицидальности. Социальный компонент ангедонии — это снижение желания общаться с людьми. Физический компонент — отсутствие удовольствия от физических ощущений, таких как объятия, секс, обоняние, осязание, звук. Интеллектуально-эстетический компонент — утрата интереса к ранее любимым видам искусства и хобби, снижение способности воспринимать юмор и радоваться жизненным ситуациям», — пояснила она.

Журавская добавила, что во время пандемии COVID-19 выявить ангедонию у пациентов было сложно из-за преобладания тревожности, но сейчас ее проявления стали более выраженными.

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«Если вы заметили у себя признаки ангедонии — снижение способности испытывать радость от любимых занятий, потерю мотивации, снижение концентрации внимания и физической активности — это повод обратиться к специалисту, желательно врачу-психиатру. Также можно обратиться к неврологу или терапевту, но важно, чтобы врач имел опыт в области диагностики и лечения психических расстройств», — сказала эксперт.

Гарантированного способа избежать депрессии не существует, но важно соблюдать режим работы и отдыха, следить за питанием, высыпаться, регулярно заниматься спортом, минимизировать потребление алкоголя, встречаться с друзьями и обязательно делать то, что приносит удовольствие, а не только то, что «нужно и полезно», подытожила врач.

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