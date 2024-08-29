Профессор Москалев рассказал о способах улучшения работы мозга
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Член-корреспондент РАН и ведущий Телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев в беседе с KP.RU рассказал, как добиться замедления старения мозга и улучшить его работу.
Количество белого и серого вещества мозга снижается по мере взросления. Сохранять ясность ума становится тяжелее, хотя способы держать планку как можно дольше все-таки есть. Для этого нужно пересмотреть свои пищевые привычки, образ жизни и прибегнуть к нескольким действенным советам.
Врач Москалев выделяет следующие способы:
- Умеренные физические нагрузки.
- Употребление орехов, ягод, капусты, жирных сортов рыбы, специй (базилик, черный перец, куркума, орегано).
- Уменьшение стресса.
- Здоровый восьмичасовой сон.
- Периодический отказ от гаджетов.
- Социальная активность.
- Стимулирование мозговой активности упражнениями и новыми задачами.
Специалист особенно выделяет игры-головоломки, которые заставляют думать усиленно. Из наиболее доступных и понятных — шахматы и судоку. Однако подойдут любые, которые связаны с концентрацией и вниманием.
Отдельно эксперт высказался о существовании различных препаратов-стимуляторов. Он предостерег граждан от употребления подобных добавок.
«Увы: научно доказанных ноотропных средств пока что нет. Глицин, как правило, попросту не проникает в мозг через гемато-энцефалический барьер (мощный „фильтр“ на пути между кровеносной системой тела и мозгом. — Ред.). Хотя, возможно, этот препарат способен улучшать здоровье мозга опосредованно. Например, лабораторным грызунам в экспериментах глицин вкупе с веществом ацетилцистеином значительно продлевал жизнь», — подчеркнул врач.
Также специалист рассказал про пользу социальной активности. Это общение с близкими и друзьями, посещение мероприятий и других событий, повышающих настроение. Это снизит риск возникновения депрессии.
Положительно на мозг будет влиять все новое: от изучения языков до путешествий. По словам врача, это повышает нейропластичность и оттягивает момент старения мозга.
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