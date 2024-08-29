Профессор Москалев рассказал о способах улучшения работы мозга

Член-корреспондент РАН и ведущий Телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев в беседе с KP.RU рассказал, как добиться замедления старения мозга и улучшить его работу.

Количество белого и серого вещества мозга снижается по мере взросления. Сохранять ясность ума становится тяжелее, хотя способы держать планку как можно дольше все-таки есть. Для этого нужно пересмотреть свои пищевые привычки, образ жизни и прибегнуть к нескольким действенным советам.

Врач Москалев выделяет следующие способы:

Умеренные физические нагрузки.

Употребление орехов, ягод, капусты, жирных сортов рыбы, специй (базилик, черный перец, куркума, орегано).

Уменьшение стресса.

Здоровый восьмичасовой сон.

Периодический отказ от гаджетов.

Социальная активность.

Стимулирование мозговой активности упражнениями и новыми задачами.

Специалист особенно выделяет игры-головоломки, которые заставляют думать усиленно. Из наиболее доступных и понятных — шахматы и судоку. Однако подойдут любые, которые связаны с концентрацией и вниманием.

Отдельно эксперт высказался о существовании различных препаратов-стимуляторов. Он предостерег граждан от употребления подобных добавок.

«Увы: научно доказанных ноотропных средств пока что нет. Глицин, как правило, попросту не проникает в мозг через гемато-энцефалический барьер (мощный „фильтр“ на пути между кровеносной системой тела и мозгом. — Ред.). Хотя, возможно, этот препарат способен улучшать здоровье мозга опосредованно. Например, лабораторным грызунам в экспериментах глицин вкупе с веществом ацетилцистеином значительно продлевал жизнь», — подчеркнул врач.

Также специалист рассказал про пользу социальной активности. Это общение с близкими и друзьями, посещение мероприятий и других событий, повышающих настроение. Это снизит риск возникновения депрессии.

Положительно на мозг будет влиять все новое: от изучения языков до путешествий. По словам врача, это повышает нейропластичность и оттягивает момент старения мозга.

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