Мокрый снег или дождь: чего ждать жителям Москвы и Подмосковья от погоды на выходных

В выходные в Москве и Подмосковье ожидается дождь и сильный ветер. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в субботу, 12 октября, в столице и регионе облачно с прояснениями, а ночью в Подмосковье местами возможен дождь.

«Ночью температура воздуха составит +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов. Днем в Москве также возможен небольшой дождь. Ночью в регионе +3…+8 градусов, днем +9…+14. Ветер юго-восточный, от 7 до 12 метров в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, продолжил он, облачно, ночью в столице местами небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков.

«Температура ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10. По области ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11. Облачно, местами возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Днем возможным порывы до 15 метров в секунду», — добавил Ильин.

Первый день новой недели, 14 октября, по словам эксперта, также погодой не порадует.

«В понедельник облачно, ночью в Москве небольшие осадки, температура воздуха +1…+3 градуса. Днем дождь или мокрый снег, от +5 до +7 градусов. В регионе облачно, ночью также небольшие осадки, а днем дождь или мокрый снег. Температура в ночное время -2…+3 градусов, днем +3…+8. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду», — заключил синоптик.

Ранее эксперт рассказал, когда ураган «Милтон» уйдет из Флориды.