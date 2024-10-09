На Флориду грядет «Милтон»: ураган может стать самым разрушительным стихийным бедствием в истории США

Приближающийся на Флориду ураган «Милтон» успел испугать не только местных жителей, но и других американцев. Как сообщают СМИ, из-за стихийного бедствия президенту США Джо Байдену пришлось отложить свой визит в Германию.

Самый разрушительный

Сам ураган, по мнению экспертов, может стать самым разрушительным в истории, так как его последствием может стать сильное увеличение уровня воды в водоемах.

Власти призывают жителей немедленно покинуть штат. Это сделали уже более 5,5 миллиона человек. Сейчас в штате не работает местный аэропорт, движение судов запрещено. Единственный вариант выбраться из Флориды — уехать на личном автомобиле.

Когда утихнет «Милтон»

Что ждет местных жителей и как долго «Милтон» будет орудовать в штате, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Эксперт отметил, что ураган образовался на юге Мексиканского залива и движется со скоростью до 20 километров в час в северо-восточном направлении, то есть на юг Флориды.

«Скорость же вращения воздушных масс вокруг «глаза бури», то есть центра этого вихря, достигает 270 километров в час. По европейскому времени ураган придет на полуостров 10 октября. Но уже сейчас его влияние в виде сильных дождей чувствуют на себе американцы», — заявил синоптик.

Дальнейший маршрут урагана, по словам эксперта, не известен.

«Но если он пойдет через Флориду, то не менее суток будет буйствовать на полуострове. Так же стоит отметить, что при выходе на сушу мощность урагана должна ослабнуть. Но и того хватит, чтобы натворить бед», — заключил Ильин.

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