Мощная магнитная буря обрушится на Землю в последние дни января: прогноз по часам

Сильная магнитная буря накроет Землю в последние дни января из-за огромной дыры, образовавшейся на Солнце. Первые геомагнитные возмущения ожидаются уже 31 января. Подробный прогноз по часам, а также несколько способов избежать воздействия бури — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз

Магнитная буря начнется в 21:00 31 января. Уровень возмущений достигнет показателя G1, ожидается умеренный уровень бури. В красной зоне показатели будут находиться до 18:00 в воскресенье, 2 февраля.

После этого, с 21:00 2 февраля, уровень бури немного снизится, но показатели все еще останутся в красной зоне. Возмущения магнитосферы продолжатся до 21:00 среды, 5 февраля.

Последствия бурь и способы защиты

Многие люди в период магнитной бури ощущают ухудшение самочувствия. Однако геомагнитные возмущения не способны привести к возникновению патологий, они лишь способствуют обострению уже имеющихся хронических заболеваний.

Специалисты советуют в это время отказаться от чрезмерных физических нагрузок, стресса и переутомления. Стоит употреблять легкую и полезную пищу, вместо тяжелой и жирной, а также следить за уровнем артериального давления и пульса. При необходимости, обратиться за помощью к медицинскому работнику.

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