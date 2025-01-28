Метеорный поток Альфа-Центавриды 28 января: как изменится жизнь землян

Метеорный поток Альфа-Центавриды начнется 28 января и продлится до 21 февраля. Пик количества метеоров в час придется на 8-9 февраля. Что это время принесет жителям Земли и как использовать его в свою пользу для привлечения успеха и благополучия, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

По ее словам, этот поток, который характеризуется большим количеством ярких метеоров, часто ассоциируется с пробуждением внутренней энергии и возможностью реализации желаний.

«Важно помнить, что каждое космическое событие несет в себе уникальные вибрации, которые могут затрагивать разные аспекты жизни в зависимости от индивидуального гороскопа. На личностном уровне метеорный поток Альфа-Центавриды открывает окно возможностей. Это время может стать особенно благоприятным для постановки целей и воплощения мечты в жизнь», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если вы давно планировали что-то изменить в своей жизни — это отличный момент, чтобы сделать первый шаг к осуществлению задуманного, продолжила Королева.

«Кроме того, метеорный поток будет способствовать улучшению интуиции и восприятию окружающего мира. Многим людям может стать легче чувствовать свой внутренний голос и отслеживать правдивые намерения других. Это период, когда эмпатия и понимание становятся особенно сильными, и люди могут лучше воспринимать чувства друг друга», — добавила эзотерик.

Для того чтобы максимально использовать данный период, эксперт рекомендует уделить время медитации или саморефлексии. Можно записать свои намерения на бумаге или создать визуальную карту желаемого.

«Это поможет четче сформулировать цели и привлечь положительные энергии в вашу жизнь. Также стоит дать себе возможность быть более открытым к новым возможностям и изменениям, особенно в тех сферах, которые традиционно вы считали для себя серьезными или неподвижными. Поток может принести неожиданные повороты судьбы и подарить вам шанс внести позитивные изменения», — заключила Королева.

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